From Software: Während andere entlassen, erhöht das Elden Ring-Studio die Gehälter

In einer Branche, die in diesem Jahr von zahlreichen Entlassungen und Studioschließungen geplagt war, sorgen die Verantwortlichen von FromSoftware erneut für eine erfreuliche Ausnahme. Wie das Studio bekannt gab, werden nämlich die Bezüge der Belegschaft erhöht.

In den vergangenen Monaten dürften sich die meisten an die Negativschlagzeilen, für die die Gamesbranche in diesem Jahr sorgte, gewöhnt haben.

Schließlich zogen sich Meldungen um Entlassungen und die Schließung von Studios wie der sprichwörtlich rote Faden durch das gesamte Jahr 2024. Für einen kleinen Lichtblick sorgen in diesen Tagen die Verantwortlichen von FromSoftware. Wie das Studio hinter Hits wie „Elden Ring“ oder „Bloodborne“ bekannt gab, darf sich die interne Belegschaft im nächsten Jahr über ein ordentliches Gehaltsplus freuen.

Die Gehaltserhöhung erfolgt im April 2025 und betrifft laut FromSoftware sowohl langjährige Angestellte als auch Mitarbeiter, die frisch zum Studio stoßen.

Eine Gehaltserhöhung von über zehn Prozent

Laut FromSoftware steigt das Gehalt der Belegschaft im April 2025 um 11,8 Prozent. Das monatliche Anfangsgehalt für Einsteiger hebt das Studio ebenfalls an. Von umgerechnet 1.609 Euro auf knapp 1.858 Euro. Dies entspricht einem Plus von stattlichen 15 Prozent.

„Bei FromSoftware streben wir danach, Spiele zu entwickeln, die Emotionen vermitteln, Werte schaffen und Freude wecken“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

„Dazu streben wir ein stabiles Einkommen und ein lohnendes Arbeitsumfeld an, in dem sich unsere Mitarbeiter weiterentwickeln können. Die Erhöhung der Grund- und Einstiegsgehälter ist eine Umsetzung dieser Politik“, führten die „Elden Ring“-Macher aus.

„Wir werden weiterhin Spiele entwickeln, in der Hoffnung, Spieler zu inspirieren und etwas Wertvolles zu schaffen.“

Sicherheit sorgt für kreative Leistungen

Mit den in dieser Woche angekündigten Gehaltserhöhungen schwimmt FromSoftware nicht zum ersten Mal gegen den Strom. Denn während in den letzten Monaten gefühlt eine komplette Branche Entlassungen vornahm, kündigte FromSoftware an, solche Maßnahmen mit allen Mitteln verhindern zu wollen.

Demnach vertritt das japanische Studio die Philosophie, dass Entwickler nur dann kreative Höchstleistungen vollbringen können, wenn sie sich keine Sorgen um ihren Job oder ihre finanzielle Situation machen müssen.

„Ich glaube, es war der ehemalige Nintendo-Präsident Iwata-san, der sagte: ‚Wer Angst hat, seinen Job zu verlieren, hat Angst davor, gute Dinge zu machen.‘ Ich paraphrasiere das, aber ich teile diese Ansicht vollkommen“, so Präsident Hidetaka Miyazaki im Juni.

Eine Einstellung, die Miyazaki laut eigenen Angaben teilt. Der Präsident von From Software weiter: „Ich glaube, es stimmt. Und ich glaube, die Leute bei Kadokawa, unserem Mutterkonzern, verstehen, dass ich diese Ansicht sehr stark vertrete.“

