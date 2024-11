Kadokawa: Diese Firmen und Marken könnten bei Übernahme in Sonys Besitz übergehen

Heute in den frühen Morgenstunden erreichte uns die Meldung, dass sich die Sony Group Corporation in Gesprächen bezüglich einer potentiellen Übernahme der Kadokawa Group befinden soll. Das in der japanischen Hauptstadt Tokio ansässige Entertainment-Unternehmen ist seit Jahren erfolgreich in verschiedenen Bereichen der Unterhaltungsindustrie vertreten. Beispielhaft sei an dieser Stelle „Elden Ring“-Entwicklerstudio FromSoftware erwähnt.

Mit einer erfolgreichen Übernahme könnte Sony sein eigenes Portfolio somit enorm ausbauen. Doch welche Firmen und Marken könnten womöglich bald in den Besitz der Sony Group Corporation übergehen? Wir geben euch nachfolgend eine Übersicht der wichtigsten IPs und Studios, die für Sony von besonderem Interesse sein dürften.

Dark Souls, Tenchu & mehr: Kadokawa im Gaming-Sektor

Zunächst wollen wir uns um die Games-Sparte der Kadokawa Group kümmern, zu der verschiedene Tochterunternehmen des Konzerns zählen. Hierzu zählt unter anderem das 1994 gegründete Entwicklerstudio Acquire. Die traditionsreiche Firma dürfte älteren Videospielfans vor allem aufgrund der „Tenchu“-, „Shinobido“-und „Way of the Samurai“-Reihen ein Begriff sein. Das jüngste Werk des Studios ist das Nintendo-RPG „Mario & Luigi: Brothership“.

Ein weiteres Kadokawa-Tochterunternehmen ist das 1984 in Tokio gegründete Entwicklerteam Spike Chunsoft. Dieses erlangte insbesondere mit seiner legendären „Dragon Quest“-Spielereihe internationalen Ruhm. Das Entwicklerstudio ist auf JRPGs spezialisiert und zeichnete unter anderem für die „Danganronpa“-Games sowie die „Pokémon Mystery Dungeon“-Titel verantwortlich. Zudem entwickelte das Team Fighting-Games wie „One Piece: Burning Blood“.

Der sicherlich größte Name, der bezüglich der möglichen Übernahme im Spiel ist, dürfte derweil FromSoftware sein. Bereits seit 1986 existiert das Entwicklerstudio, das mit „King’s Field“ und „Armored Core“ seine ersten großen Erfolge feiern konnte. In den letzten Jahren entwickelten sich indes knallharte Action-RPGs wie „Demon’s Souls“, „Dark Souls“ oder zuletzt „Elden Ring“ zu den Aushängeschildern der Firma, an der die Kadokawa Group 69,66% der Anteile hält.

Last but not least sei Gotcha Gotcha Games erwähnt, das erst 2020 gegründet wurde. Zu den erfolgreichsten Spielen des noch jungen Entwicklerstudios zählen „RPG Maker WITH“, „Pixel Game Maker Series MEDIUM-NAUT“ und „Steel Sword Story S“.

Made in Abyss, Oshi no Ko & mehr: Kadokawa im Anime-Sektor

Darüber hinaus ist die Kadokawa Group im Anime-Bereich aktiv und besitzt auch hier verschiedene Tochterfirmen. Zu diesen zählt zum Beispiel das renommierte Animationsstudio Doga Kobo, das mit den zwei Staffeln der Anime-Serie „Oshi no Ko“ einen der erfolgreichsten Hits der letzten Jahre abgeliefert hat. Zu weiteren bekannten Werken des Studios gehören unter anderem „Plastic Memories“ und „Jellyfish Can’t Swim in the Night“.

Des Weiteren hält Kadokawa 31,8% der Firmenanteile von Kinema Citrus. Das 2008 gegründete Animationsstudio ist vor allem für sein Dark-Fantasy-Abenteuer „Made in Abyss“ bekannt. Zu den jüngeren Arbeiten des Unternehmens zählen der Anime-Hit „Rising of the Shield Hero“ (lest HIER einen Beitrag mit Komponist Kevin Penkin) und das Liebesdrama „My Happy Marriage“.

Abschließend möchten wir noch die Studios ENGI und Kadan erwähnen. Ersteres ist vor allem für den Comedy-Anime „Uzaki-chan Wants to Hang Out!“ bekannt. Letzteres wurde von Kadokawa gegründet, um sich auf die Produktion von 3DCG und Visual Effects zu fokussieren. Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben sollen das Supportstudio Raging Bull („Blue Lock“) und das erst im Mai 2024 gegründete Anime-Studio Bellnox Films.

Bungo Stray Dogs, Konosuba & mehr: Kadokawa im Manga- und Light-Novel-Sektor

Doch nicht nur der Gaming- und Filmbereich der Kadokawa Group dürfte für Sony von Interesse sein, sondern auch der Buchverlag des Konzerns, der unter anderem verschiedene Manga- und Light-Novel-Reihen sowie Romane veröffentlicht. Hierzu zählt unter anderem die Abteilung Kadokawa Shoten Publishing. Hierüber veröffentlicht das Unternehmen vor allem diverse Manga- und Light-Novel-Serien in unterschiedlichen Magazinen.

Zu den populärsten Reihen, die teilweise bereits erfolgreiche Anime-Adaptionen erhalten haben, zählen zum Beispiel das Mystery-Abenteuer „Bungo Stray Dogs“, der blutige Action-Thriller „Deadman Wonderland“ sowie der Zombie-Manga „Highschool of the Dead“. Hinzukommen das Fantasy-Adventure „Konosuba“, der Psychologial-Thriller „Mirai Nikki“ und das beliebte Isekai-Abenteuer „Re:Zero – Starting Life in Another World“.

Allein der Anime- und Manga-Sektor von Kadokawa würde Sony bei einer Übernahme Zugriff auf Dutzende neue Marken geben, die der PlayStation-Mutterkonzern seinerseits für die Stärkung seiner eigenen Geschäftsbereiche nutzen könnte. Anfang des Jahres erklärte Finanzvorstand Hiroki Totoki gegenüber den Investoren, „dass wir nicht so viel geistiges Eigentum haben, das wir von Anfang an gefördert haben, egal ob es sich um Spiele, Filme oder Anime handelt“.

Was ist eure Meinung zu einer möglichen Übernahme der Kadokawa Group durch die Sony Group Corporation?

