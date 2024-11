PS Plus Extra & Premium: Eure letzte Chance – Diese Spiele verlassen im Dezember 2024 das Abo

Im Dezember finden nicht nur neue Titel den Weg in die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium. Gleichzeitig müssen einmal mehr diverse Spiele weichen. Eine offizielle Übersicht verrät euch, welche Titel Sony im Dezember 2024 aus den Abos entfernt.

In monatlichen Abständen stellt Sony neue Titel zur Verfügung, die von Abonnenten der Extra- und Premium-Stufen von PlayStation Plus ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Parallel zur Freischaltung der Neuzugänge entfernt Sony natürlich auch im nächsten Monat diverse Titel aus den Bibliotheken von PS Plus Extra beziehungsweise Premium. Im asiatischen und japanischen PlayStation Store tauchte kürzlich eine Liste der Spiele auf, die im Dezember 2024 weichen müssen.

Erfahrungsgemäß dürfte die Liste in Europa und Nordamerika ähnlich aussehen. Die folgende Übersicht verrät euch, bei welchen Spielen ihr euch beeilen solltet, wenn ihr diese noch rechtzeitig abschließen möchtet.

Diese Titel werden im Dezember 2024 entfernt

Mega Man 11

Mega Man Legacy Collection 1

Mega Man Legacy Collection 2

Judgment

Judgment Remastered

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins

Dead Island: Definitive Edition

Dead Island Riptide: Definitive Edition

Moonscars

Grime Definitive Edition

Tinykin

Prodeus

GigaBash

Evil Genius 2

Am heutigen Dienstagvormittag nimmt Sony nicht nur die Freischaltung der Extra- und Premium-Neuzugänge für den laufenden Monat November 2024 vor. Gleichzeitig entfernt das Unternehmen heute diverse Titel aus den entsprechenden Bibliotheken.

Welche Spiele im Detail betroffen sind, verraten wir euch hier.

Den Schlusspunkt unter einen Monat mit PlayStation Plus setzt wie gehabt die offizielle Enthüllung der Essential-Titel für den Folgemonat. Die Ankündigung erfolgt am letzten Mittwoch eines Monats gegen 17:30 Uhr. Im aktuelen Fall wäre dies der 27. November 2024. Die Freischaltung der Essential-Titel nimmt Sony am Dienstag, den 3. Dezember 2024 gegen 11 Uhr vor. Bis zur Freischaltung der Essential-Spiele für den Dezember 2024 könnt ihr euch die Essential-Titel des laufenden Monats sichern.

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Online-Dienst von Sony, der sich aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammensetzt. In unserem ausführlichen Special gehen wir ausführlich auf die unterschiedlichen Stufen und ihre gebotenen Inhalte ein. Zudem liefern wir euch eine Übersicht über die Preise und die exklusiven Features der jeweiligen Stufen.

Solltet ihr in der Welt von PlayStation Plus neu sein, warten in unserem Special also Antworten auf alle wichtigen Fragen.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren