PS5 Pro: 8K-Qualitäten dürfen am Wochenende kostenlos getestet werden

Zu den ersten Titeln, die Gebrauch von den 8K-Fähigkeiten der PS5 Pro machen, gehört Codemasters' Rennspiel "EA Sports F1 24". An diesem Wochenende könnt ihr den Titel und somit auch den 8K-Modus selbst ausprobieren. Einen kompatiblen Bildschirm natürlich vorausgesetzt.

Unter den zahlreichen Titeln, die pünktlich zum Launch der neuen Sony-Konsole für die PS5 Pro optimiert wurden, befindet sich das Rennspiel „EA Sports F1 24“.

Zu den Besonderheiten der PS5 Pro-Optimierung gehört die Unterstützung der 8K-Fähigkeiten der PS5 Pro. Einen kompatiblen Bildschirm vorausgesetzt, könnt ihr die 8K-Auflösung von „EA Sports F1 24“ aktivieren, indem ihr den neuen Resolution-Modus auswählt. In einer aktuellen Mitteilung kündigte EA an, dass Besitzer der PS5 und eines 8K-Bildschirms „EA Sports F1 24“ und somit auch den Resolution-Modus in den nächsten Tagen gratis testen können.

Vom 21. bis zum 25. November 2024 ist „EA Sports F1 24“ nämlich kostenlos spielbar. Das Free2Play-Event begeht Codemasters mit einer einzigartigen Lackierung, die vom dreimaligen Weltmeister Max Verstappen inspiriert wurde. Für die Umsetzung ist der Künstler Lefty Out There verantwortlich.

Rennspiel aktuell zum Angebotspreis verfügbar

„Diejenigen, die das ganze Wochenende über im Spiel fahren, können mit doppelten Podiumspass-EP loslegen und so schnell neue Inhalte und Belohnungen freischalten“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Solltet ihr euch nach der kostenlosen Testphase zum Kauf der Vollversion von „EA Sports F1 24“ entscheiden, könnt ihr die erreichten Fortschritte übernehmen und euer Spiel nahtlos fortsetzen.

Ergänzend zur Free2Play-Phase senkte EA den Preis des Rennspiels.

Die Standard-Version von „EA Sports F1 24“ könnt ihr bei Interesse aktuell für 31,99 Euro herunterladen. Gegenüber dem Standadpreis von 79,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von satten 60 Prozent. Zu beachten ist, dass die Preissenkung lediglich die normale Version von „EA Sports F1 24“ betrifft.

Die Champions Edition, die zusätzliche Inhalte wie 18.000 PitCoins umfasst, schlägt weiterhin mit 99,99 Euro zu Buche.

Was bietet EA F1 Sports 24 auf der PS5 Pro?

Im Rahmen der Optimierung für die PS5 Pro spendierte Codemasters dem Rennspiel drei Grafik-Modi. Der Qualitäts-Modus strebt eine Darstellung in 4K und 60 FPS an. In diesem Modus machten sich die Entwickler PSSR zunutze, um für mehr Raytracing-Effekte und somit mehr Realität auf der Rennstrecke zu sorgen.

Der Performance-Modus wiederum läuft auf unterstützenden Bildschirmen mit 4K und 120 FPS. Den Schlusspunkt setzt der eingangs erwähnte Resolution-Modus inklusive der 8K-Unterstützung.

Zu diesem führt Codemasters aus: „Der Resolution-Modus bietet außerdem Ray Traced Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI) auf der Strecke. EGOs komplettes Paket an RT DDGI-, AO-, Reflexions- und Schatteneffekten wird in 8K/30Hz für Zwischensequenzen, Replay Flashback und Fotomodi aktiviert.“

„EA Sports F1 24“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu EA Sports F1 24, PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren