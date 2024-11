The Callisto Protocol: Enhanced-Update für PS5 Pro verfügbar – Specs in der Übersicht

The Callisto Protocol:

Das Survival-Horror-Abenteuer "The Callisto Protocol" hat ein Enhanced-Update für die PlayStation 5 Pro erhalten, das euch das blutige Sci-Fi-Game so wie noch nie zuvor erleben lassen soll.

Die Liste der PlayStation-5-Spiele, die ein Enhanced-Update für die PS5 Pro erhalten haben, ist mit „The Callisto Protocol“ um einen weiteren Titel gewachsen. Auf X (ehemals Twitter) hat das Entwicklerteam von Striking Distance Studios die Verbesserungen bestätigt.

Eine weitere gute Nachricht: Das Enhanced-Update, welches einige technische Verbesserungen für das Spiel auf Sonys jüngste Heimkonsole bietet, steht ab sofort zum Download bereit!

60 FPS bei vollem Raytracing & mehr

Das düstere Survival-Horror-Abenteuer bekommt verschiedene technische Verbesserungen spendiert. Der Leistungsmodus hebt die Bildwiederholungsrate bei aktivierten Raytracing deutlich an und bietet nun 60 FPS. Der Qualitätsmodus auf der Standard-PS5 hat lediglich 30 FPS unterstützt. Die Auflösung bleibt in beiden Fällen gleich. Somit flimmert „The Callisto Protocol“ auch auf der PlayStation 5 Pro in 4K über euren Bildschirm.

Das ist allerdings noch nicht alles! Darüber hinaus unterstützt der von Striking Distance Studios entwickelte Titel dank des Enhanced-Updates fortan 8K-Auflösung bei 30 FPS bei vollem Raytracing. Vorausgesetzt natürlich, ihr nennt einen entsprechenden Bildschirm euer Eigen.

Hier noch einmal die gebotenen PS5-Pro-Verbesserungen für „The Callisto Protocol“ in der Übersicht:

Der Leistungsmodus unterstützt ab sofort eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde und aktiviertem Raytracing

8K-Auflösung (hochskaliert von 6K) bei 30 Bildern pro Sekunde und aktiviertem Raytracing wird ebenfalls unterstützt

„The Callisto Protocol“ entführt euch ins Jahr 2320: Ihr schlüpft in die Rolle von Jacob Lee, einem Insassen des Schwarzstahlgefängnisses auf dem Jupitermond Callisto. Eines schicksalhaften Tages bricht eine mysteriöse Krankheit in der Station aus, die alles ins Chaos stürzen soll. Um von diesem Ort zu entkommen, muss sich Jacob seinen tiefsten Ängsten stellen und die blutrünstigen Kreaturen bezwingen, die im Gefängnis ihr Unwesen treiben.

„The Callisto Protocol“ ist seit dem 2. Dezember 2022 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erhältlich.

Möchtet ihr „The Callisto Protocoll“ noch einmal auf der PS5 Pro erleben?

