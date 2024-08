The Callisto Protocol: Krafton bestand auf verfrühten Release, meint Schöpfer

The Callisto Protocol:

Der Mann hinter "The Callisto Protocol" verriet, dass er eigentlich mehr Entwicklungszeit gebraucht hätte. Doch Krafton bestand auf den festgelegten Veröffentlichungstermin. Zusätzlich sind noch weitere Probleme aufgetaucht.

Das Debüt-Projekt der Striking Distance Studios konnte leider nicht überzeugen. Gerade einmal 69 Punkte erhielt das Space-Horror-Spiel von der Presse, und auch die Spieler waren wenig begeistert. Diese schlechten Wertungen spiegelten sich letztendlich im Aktienkurs von Publisher Krafton wider.

Weder die Story noch das Gameplay wussten zu begeistern. Lediglich Grafik und Atmosphäre waren auf einem hohen Level, was für eine kostspielige AAA-Produktion zu wenig war.

Laut Glen Schofield hätte das Endergebnis durchaus besser aussehen können. Der Schöpfer des Horrorspiels erklärte gegenüber Dan Allen Gaming, dass er eigentlich drei Monate zusätzliche Entwicklungszeit haben wollte.

Zuerst sah es auch so aus, als würde er diese Zeit kriegen. Doch nachdem er zur Weihnachtszeit neue Ideen mit seinem Team entwarf, stand im Januar ein Krafton-Team auf der Matte und meinte: „Nein, nein, nein, es wird Dezember 2022.“

Darauf antwortete Schofield: „Das wird nicht fertig, und es wird euch mehr Geld kosten.“

Corona und Abgänge machten alles noch schlimmer

Durch die verheerende Corona-Pandemie verschärfte sich die Situation noch. Viele Mitarbeiter seines Studios sind dadurch krank geworden. Zudem haben 49 Leute beschlossen, für einen besseren Lohn woanders arbeiten zu gehen.

„Wir waren am Boden zerstört“, teilt Schofield bedrückt mit. „21 war das schlimmste Entwicklungsjahr meines Lebens.“

Die Turbulenzen hatten Folgen: Vier Bosse und zwei Gegnertypen mussten gestrichen werden.

Im Nachhinein betrachtet hätte Schofield es anders gemacht. Klipp und klar hätte er gesagt: „Ich werde es nicht veröffentlichen.“

Im September vergangenen Jahres entschied sich der Entwickler dazu, die selbst gegründeten Striking Distance Studios zu verlassen. Offiziell teilte er mit, „neue Möglichkeiten verfolgen“ zu wollen. Mit Sicherheit hat das schlechte Abschneiden von „The Callisto Protocol“ hierbei eine Rolle gespielt.

Sein früheres Studio arbeitet längst an einem neuen Projekt:

„The Callisto Protocol“ ist seit dem 2. Dezember 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC verfügbar. In einem gruseligen Weltraumgefängnis auf dem Jupiter-Mond Callisto begegnet ihr grausigen Kreaturen, die ihr in Nah- und Fernkämpfen zerstückeln könnt.

