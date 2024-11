PS5 Pro: So lief es in der zweiten Woche – Verkaufszahlen aus Japan

Heute erreichten uns nicht nur die europäischen Hard- und Software-Charts, denen sich entnehmen ließ, dass die Konsolen im Oktober 2024 erneut mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen hatten.

Auch die aktuellen Verkaufscharts aus Japan stehen zur Ansicht bereit. Diese beziehen sich auf die Verkaufswoche vom 11. bis zum 17. November 2024. Besonders interessant dürfte natürlich die Frage sein, wie sich die PS5 Pro in ihrer zweiten Woche auf dem japanischen Markt schlug.

Nach einer starken Launchwoche mit mehr als 78.000 verkauften Einheiten gingen die Absatzzahlen der neuen Sony-Konsole in der letzten Woche auf 13.878 abgesetzte Konsolen zurück.

Die Switch dominiert einmal mehr das Geschehen

Die rückläufigen Zahlen ändern jedoch nichts daran, dass die PS5 Pro in Japan erfolgreicher startete als die PS4 Pro im Jahr 2016. Die PS4 Pro verkaufte sich in ihrer ersten Woche in Japan etwas mehr als 65.000 Mal. Hinzukommt, dass Sony die PS5 Pro in Japan für 119.980 Yen (~740 Euro) anbietet.

Zum Vergleich: Der Preis der PS4 Pro lag zum Launch bei 44.980 Yen, was umgerechnet knapp 278 Euro entspricht. Bedingt durch den Einbruch der PS5 Pro-Zahlen offenbaren die japanischen Hardware-Charts in der letzten Woche das aus den Vormonaten gewohnte Bild.

Mit dem OLED-Modell sowie der Lite-Version belegt die Switch die ersten beiden Plätze der Charts.

Auf den weiteren Plätzen folgen die PS5 Pro, das Disk-Modell der PS5 und die normale Switch. Eine untergeordnete Rolle spielen in Japan wie gehabt die Xbox-Konsolen. Aufgrund der Popularität der „Dragon Quest“-Reihe in Japan offenbaren die Software-Charts keine allzu große Überraschung.

Mit mehr als 640.000 verkauften Spielen dominierte die Switch-Fassung des „Dragon Quest 3 HD-2D Remakes“ in der letzten Woche den japanischen Markt. Weitere 180.000 abgesetzte Einheiten steuerte die PS5-Fassung der Rollenspiel-Neuauflage bei. Hierbei haben wir es auch mit dem einzigen PS5-Titel in den japanischen Software-Top 10 zu tun.

Ansonsten dominiert einmal mehr die Switch das Geschehen auf dem japanischen Markt. Nachfolgend seht ihr die Hard- und Software-Charts der am 17. November 2024 zu Ende gegangenen Verkaufswoche.

Hardware-Charts:

1. Switch OLED – 38.491 (8.212.932)

2. Switch Lite – 18.416 (6.217.801)

3. PS5 Pro – 13.878 (91.964)

4. PS5 – 8.462 (5.271,021)

5. Switch – 5.251 (19.943.681)

6. PS5 Digital Edition – 1.332 (868.569)

7. Xbox Series X Digital Edition – 1.308 (7.949)

8. Xbox Series S – 1.019 (324.097)

9. Xbox Series X – 743 (309.193)

10. PS4 – 35 (7.928.793)

Software-Charts:

1. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake – 641.195 (neu)

2. [PS5] Dragon Quest III HD-2D Remake – 180.575 (neu)

3. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 32.762 (442.593)

4. [NSW] Mario & Luigi: Brothership – 15.168 (78.609)

5. [NSW] Beyblade X: XONE – 9.507 (neu)

6. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5.784 (7.954.332)

7. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 5.647 (6.055.931)

8. [NSW] Minecraft – 4.771 (3.676.339)

9. [NSW] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – 4.551 (96.293)

10. [NSW] Luigi’s Mansion 3 – 4.445 (1.051.401)

