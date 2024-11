PS4 & PS5: Infinity Nikki & mehr – Neuerscheinungen im Dezember in der Übersicht

Im Dezember finden wieder einige neue PS4- und PS5-Spiele ihren Weg in den Handel. In unserer Monatsübersicht stellen wir euch wie gewohnt ein paar Titel, die ihr näher im Blick behalten solltet, etwas genauer vor.

Der Dezember ist fast da und auch in der besinnlichen Zeit des Jahres dürfen sich Gaming-Fans auf einige Neuveröffentlichungen freuen, die für die PS4 sowie die PS5 erscheinen. In den nachfolgenden Zeilen gehen wir auf ein paar potentielle Highlights etwas näher ein.

Infinity Nikki (PS5)

Release: 5. Dezember 2024

Nikki und ihr Begleiter Momo verschlägt es in die märchenhaften Weiten von Miraland. Jede Region, die unser dynamisches Duo bereist, soll sich von den übrigen aufgrund ihrer Landschaft und Kultur abheben. Unterwegs treffen Nikki und Momo natürlich auch auf allerlei illustre Charaktere und Monster. Zudem können sie zahlreiche unterschiedliche Outfits finden, von denen einige sogar ganz besondere Kräfte besitzen, die unserer Heldin sehr nützlich sein dürften.

„Infinity Nikki“ erscheint auf Konsolen exklusiv für die PS5.

Der inzwischen fünfte Teil der „Nikki“-Reihe möchte euch mit seiner wohlig entspannten Atmosphäre bezaubern und euch so auf ein Open-World-Abenteuer entführen, das sich klar von der oft eher düsteren Konkurrenz abhebt. In „Infinity Nikki“ stehen vielmehr die Erkundung und ruhige Aktivitäten wie Angeln oder auch Radfahren im Fokus – neben der Vielzahl an wunderschönen Outfits, die ihr für die Protagonistin finden und erstellen könnt.

Marvel Rivals (PS5)

Release: 6. Dezember 2024

Ein Duell der Titanen ist entbrannt: Bösewicht Doctor Doom und sein Gegenstück aus dem Jahr 2099 tragen ein gewaltiges Duell aus, das die Grenzen von Zeit und Raum sprengt. Mehr noch, denn ihr gewaltiger Schlagabtausch soll Auswirkungen auf diverse Welten des Marvel-Multiversums haben! Im Laufe der Story kollidieren nicht nur verschiedene Realitäten miteinander, sondern Helden sowie Schurken müssen sich verbünden, um ihre Welten zu retten.

In „Marvel Rivals“ treffen Helden und Schurken aus verschiedenen Welten aufeinander.

Mit „Marvel Rivals“ wagen bekannte Fanlieblinge des Comicverlags wie Venom, Scarlet Witch und Magneto den Sprung ins Hero-Shooter-Genre. In den Schlachten stehen sich hierbei zwei Teams, die aus jeweils sechs Mitgliedern bestehen, gegenüber. Die Umgebungen sind unterschiedlichen Locations der Comic-Vorlagen nachempfunden. Anders als in einigen Konkurrenztiteln bietet das Superhelden-Game zudem ein dynamisches Zerstörungssystem.

Fairy Tail 2 (PS4, PS5)

Release: 13. Dezember 2024

Natsu, Lucy und ihre Freunde der Magiergilde Fairy Tail bekommen es in ihrem neuesten Abenteuer mit ihrem bisher stärksten Gegner zu tun: Kaiser Spriggan, dem Herrscher des Alvarez Imperiums. Der böse Monarch schickt seine Elitetruppe, die Spriggan 12, in den Kampf gegen unsere Helden. Ob Natsu & Co. einem derart mächtigen Feind gewachsen sind?

In „Fairy Tail 2“ erleben Natsu und seine Freunde ein aufregendes Abenteuer.

„Fairy Tail 2“ adaptiert die Ereignisse des „Alvarez-Imperium-Arc“, des finalen Handlungsstrangs der beliebten Anime- und Manga-Vorlage. Die Einsätze sind somit höher als je zuvor, doch glücklicherweise haben unsere Magier seit ihrem letzten Fantasy-RPG einiges dazugelernt. Die Macher haben zum Beispiel das Kampfsystem auf Echtzeit umgestellt, die Spielwelt neu erschaffen und hinsichtlich der Story brandneue Originalinhalte hinzugefügt.

Falls ihr nach dem Abschluss des Spiels erfahren möchtet, wie es mit Natsu und seinen Freunden weitergeht, könnt ihr das bei Crunchyroll tun! Der Streaming-Anbieter zeigt derzeit mit „Fairy Tail: 100 Years Quest“ die offizielle Fortsetzung der beliebten Anime-Serie im Simulcast.

Weitere Neuerscheinungen im Dezember:

Dienstag, 3. Dezember 2024

Diesel Legacy: The Brazen Age

Warhammer 40,000: Darktide

Donnerstag, 5. Dezember 2024

Fantasian Neo Dimension (lest HIER unser Interview mit Schöpfer Hironobu Sakaguchi)

unser Interview mit Schöpfer Hironobu Sakaguchi) Highway Police Simulator

MACROSS Shooting Insight

Stranger Things VR

Symphonia

UFL

Under Defeat

„Under Defeat“ bekommt eine Neuauflage spendiert.

Freitag, 6. Dezember 2024

Dog Man: Mission Impawsible

Path of Exile 2

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice

Dienstag, 10. Dezember 2024

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

Donnerstag, 12. Dezember 2024

Besiege

Dienstag, 17. Dezember 2024

Flint: Treasure of Oblivion

Donnerstag, 19. Dezember 2024

Alien: Rogue Incursion

