Mortal Kombat 1: Weitere DLCs nach schlechten Verkaufszahlen von Khaos Reigns gestrichen?

Im Sommer wies Ed Boon von den NetherRealm Studios darauf hin, dass sein Team weitere Inhalte zu „Mortal Kombat 1“ plant und den Fighting-Titel langfristig unterstützen möchte.

Aktuellen Berichten zufolge könnte der verantwortliche Publisher WB Games diese Strategie jedoch verworfen haben. Dies möchte zumindest der bekannte „Mortal Kombat“-Leaker „FateUnknown“ in Erfahrung gebracht haben. Wie „FateUnknown“ berichtet, soll sich die im September 2024 veröffentlichte Story-Erweiterung „Khaos Reign“ unter den Erwartungen verkauft haben.

Dies wiederum habe dazu geführt, dass sich WB Games dazu entschied, an keinen weiteren DLCs oder Erweiterungen zu „Mortal Kombat 1“ mehr arbeiten zu lassen.

Ist nach dem Kombat Pack 2 Schluss?

Konkrete Zahlen nannte der Insider beziehungsweise Leaker nicht. Allerdings soll die Unterstützung mit Post-Launch-Inhalten eingestellt werden, sobald alle Charaktere des zweiten Kombat Packs veröffentlicht wurden.

Das zweite Kombat Pack erschien parallel zur „Khaos Reign“-Erweiterung und umfasst sechs neue Kämpfer. Darunter bekannte Film-Charaktere wie Ghostface aus „Scream“ oder Conan, den Barbaren.

Des Weiteren gibt „FateUnknown“ an, dass möglicherweise noch ein oder zwei Kameo-Charaktere erscheinen könnten, an denen die NetherRealm Studios in den letzten Monaten arbeiteten. Ob die besagten Kameo-Charaktere in der Tat noch das Licht der Welt erblicken, bleibt laut dem Leaker jedoch abzuwarten.

Hinzukommt, dass sich bislang weder WB Games noch die NetherRealm Studios zu den aktuellen Gerüchten um „Mortal Kombat 1“ äußerten.

Preis der Erweiterung sorgte für Kritik

Aufgrund der noch ausstehenden offiziellen Stellungnahme ist unklar, woran „Khaos Reign“ im Detail scheiterte. In den letzten Monaten sorgte allerdings der Preis der Erweiterung für Kritik. „Khaos Reign“ erschien nämlich zum Preis von stattlichen 49,99 Euro.

Neben einer Story-Erweiterung umfasste das Add-on das zweite Kombat Pack mit sechs Charakteren. Darüber hinaus bieten die NetherRealm Studios das „Khaos Reigns Paket“ an. Für 59,99 Euro erhaltet ihr hier die Inhalte des ersten Kombat Packs dazu.

„Mortal Kombat 1“ ist für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

