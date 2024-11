Nintendo: Switch-Hersteller nimmt Piraterie-Subreddit ins Visier

In den letzten Jahren intensivierte Nintendo den Kampf gegen Raubkopien. Aktuell nimmt der Publisher ein Piraterie-Subreddit ins Visier, in dem zahlreiche Nutzer aktiv sind und Raubkopien von Switch-Spielen anbieten.

In den letzten Jahren machte die Rechtsabteilung von Nintendo immer wieder deutlich, dass das Unternehmen keinen Spaß versteht, wenn es um Raubkopien oder den Schutz der eigenen Marken geht.

Dies bekam zuletzt beispielsweise der Streamer Jesse Keighin alias „EveryGameGuru“ zu spüren. Keighin spielte Switch-Titel wie „Mario & Luigi: Brothership“ oder „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“ in seinen Streams teilweise Wochen vor dem offiziellen Release. Da der Streamer mehrere Unterlassungserklärungen ignorierte und Nintendo sogar offen herausforderte, sieht sich Keighin aktuell mit einer möglicherweise kostspieligen Klage seitens Nintendo konfrontiert.

Ein weiteres Ziel, das Nintendo derzeit im Visier hat, ist ein Switch-Piraterie-Subreddit, in dem sich zahlreiche User tummeln. Zu den Moderatoren des Subreddits gehörte laut Nintendo ein gewisser James Williams alias „Archbox“, gegen den der Konzern kürzlich rechtliche Schritte einleitete.

Ein Publisher im Kampf gegen Raubkopien

Die Klage gegen Williams begründete Nintendo mit der Tatsache, dass dieser laut der Rechtsabteilung des Publishers ein „Betreiber, Aufseher und die treibende Kraft hinter mehreren Piraterie-Shops war, über die der Beklagte riesige Bibliotheken mit raubkopierten Nintendo Switch-Spielen angeboten hat“.

Einem Bericht von GameFile zufolge ging Nintendo kürzlich noch einen Schritt weiter und sucht rechtlich nach Mittel und Wegen, an Geschäftsunterlagen von mehreren Domänen zu gelangen. Hier geht es um Websites, die möglicherweise mit den Shops in Verbindung stehen, über die Williams Raubkopien von Switch-Spielen anbot.

Darunter der besagte Subreddit mit seinen über 190.000 Nutzern. „Reddit Inc betreibt eine Social-Media-Plattform, auf der Benutzer, oft unter Verwendung von Pseudonymen, in verschiedenen Foren, sogenannten Communities oder Subreddits, posten können“, heißt es in einer Klageschrift von Nintendo.

„Der Angeklagte war unter dem Namen Archbox der Hauptmoderator der Switch Pirates-Community, die über 190.000 Mitglieder zählte. Nintendo hat Grund zu der Annahme, dass auch andere in der Switch Pirates-Community aktive Konten möglicherweise vom Angeklagten kontrolliert wurden oder andere Personen widerspiegeln, die mit dem Angeklagten zusammengearbeitet haben.“

Nintendo strebt nach Schadensersatz

Abschließend weist die Rechtsabteilung von Nintendo darauf hin, dass es dem Konzern darum geht, die Drahtzieher hinter Piraterie-Communitys wie Switch Pirates zu ermitteln. Das Unternehmen stellte zudem klar, dass die Identifizierung dieser Personen die Möglichkeit eröffnet, Klage zu erheben und auf Schadensersatz zu klagen.

„Der Zweck aller beantragten Vorladungen besteht darin, relevante Informationen einzuholen, die Nintendo of America benötigt, um Patentverletzungsansprüche geltend zu machen“, so die Klageschrift weiter.

Nach einer Unterlassungsaufforderung soll Williams Nintendo per E-Mail mitgeteilt haben, dass er „alle Forderungen oder Anfragen, die in seiner Kontrolle liegen, erfüllen und mit Nintendo kooperieren werde“. Später soll der Beschuldigte die Kommunikation mit Nintendo jedoch abgebrochen haben.

Dies wiederum führte zu einem Versäumnisurteil zugunsten des japanischen Konzerns. Einzelheiten zu den von Nintendo geforderten Schadensersatzforderungen liegen nicht vor.

