PS5 Pro: Disk-Laufwerke bleiben Mangelware, was selbst Händler ausnutzen

Anfang des Monats brachte Sony die PS5 Pro auf den Markt. Aus der 800 Euro teuren Hardware, die laut einiger Kritiker “niemand haben” wollte, wurde ein Gerät, das zum Ausverkauf von Disk-Laufwerken führte. Denn trotz des hohen Betrages, den Spieler beim Kauf auf den Tisch legen, ist das Laufwerk nicht im Lieferumfang inbegriffen.

Auch in Großbritannien ist das PS5-Disk-Laufwerk nach wie vor eine gefragte Ware, die in den vergangenen Stunden zeitweise verfügbar war – allerdings nicht zum Normalpreis.

Disk-Laufwerke bei Currys teurer als Listenpreis

Der britische Elektronikhändler Currys hatte neue Bestände des PS5-Disk-Laufwerks erhalten, wie VGC berichtet. Doch anstatt das Gerät zum empfohlenen Preis von rund 100 Pfund anzubieten, verlangte Currys zehn Pfund mehr.

Ein Skandal oder dergleichen ist das sicherlich nicht. Allerdings sorgte die Preisanhebung bei einem etablierten Händler in den vergangenen Stunden für reichlich Diskussionen in den sozialen Netzwerken, da die “Notlage” der Kunden quasi gewinnbringend ausgenutzt wird. Ein schneller Ausverkauf erfolgte dennoch.

Andere Spieler wiederum berichten, dass die Disk-Laufwerke der PS5 in den vergangenen Tagen bei verschiedenen britischen Händlern kurzzeitig erhältlich waren, was wiederum das Geschäft der Scalper beeinträchtigt. Auf eBay und Co. sind die Preise zumindest in Großbritannien schlagartig gesunken – von einst 150 bis 250 Pfund auf mittlerweile 120 bis 150 Pfund.

In Deutschland ist die Situation etwas anders. Auf die Sofortkäufe bezogen verlangen Anbieter für Neuware auf eBay und Co. noch immer um die 180 bis 240 Euro. Doch auch hier dürften die Preise sinken, sobald Sony mehr Exemplare des Disk-Laufwerks nachliefern kann.

Steigende digitale Verkäufe verändern den Markt

Das Laufwerk, das ursprünglich 2023 mit der PS5 Slim eingeführt wurde, ermöglicht es Nutzern, Disk-Spiele auch mit der zunächst als digitale Variante gekauften Konsole zu spielen. Das Zubehör lässt sich jederzeit anbringen oder abnehmen.

Letztlich stellt sich die Frage, wie viele Spieler überhaupt noch auf Disks setzen. Laut Mat Piscatella, Analyst bei der NPD Group, hat sich der Anteil digitaler Spieleverkäufe in den letzten Jahren deutlich erhöht, wobei er sich auf den US-Markt bezieht.

Zwischen Januar und August 2024 wurden 78 Prozent aller PS5-Spiele digital verkauft, im Vergleich zu 75 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bei Xbox-Konsolen liegt der Anteil mit 91 Prozent sogar noch höher.

Für Gamer, die weiterhin physische Medien nutzen möchten, bleibt die Situation vorerst angespannt, sofern sie sich für eine PS5 Pro entscheiden. Diese kostet bei Händlern wie Amazon weiterhin rund 800 Euro, verhilft aber Spielen wie “Gran Turismo 7” zu neuen Höhen.

