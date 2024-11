No Man’s Sky: Belohnungen verpasst? Die zeitlich begrenzten Missionen kehren zurück

Solltet ihr Belohnungen der diesjährigen "No Man's Sky"-Expeditionen verpasst, dann räumen euch die Entwickler von Hello Games die Chance ein, einen weiteren Anlauf zu unternehmen. Wie das Studio bekannt gab, kehren die Expeditionen des Jahres 2024 in den nächsten Wochen zurück.

Auch 2024 fanden über das Jahr verteilt diverse Expeditionen statt, die Spielern von „No Man’s Sky“ die Möglichkeit boten, sich exklusive Belohnungen zu verdienen.

Solltet ihr diverse Belohnungen aus welchen Gründen auch immer verpasst haben, dürft ihr euch in den nächsten Wochen über eine zweite Chance freuen. Wie Hello Games bekannt gab, werden die zeitlich begrenzten Missionen aus dem Jahr 2024 ein Comeback feiern. Den Anfang macht die „Omega“-Expedition, die ab sofort und bis zum 11. Dezember 2024 zur Verfügung steht.

„Omega“ könnt ihr genau wie die anderen Expeditionen am dafür vorgesehenen Terminal in der Weltraum-Anomalie starten. Zu den Belohnungen für den erfolgreichen Abschluss der „Omega“-Expedition gehört das auffällige Starborn-Raumschiff.

Einsame Welten, Angeltouren und mehr

Weiter geht es mit der Expedition „Adrift“, die vom 11. bis zum 25. Dezember 2024 zurückkehrt. In „Adrift“ verschlägt es uns in eine alternative und einsame Version des Universums. Laut Hello Games ging es den Entwicklern bei dieser Expedition darum, die Erfahrung des originalen „No Man’s Sky“ einzufangen, in dem sich die Spieler alleine im Universum fühlten.

Daher gibt es in „Adrift“ keine Shops, keine NPCs und keine anderen Lebensformen. Euer treuer Begleiter ist die „Iron Vulture“, mit der ihr diese leere Version des Universums erkundet und euch Belohnungen wie eine Tarnlackierung für eure Raumschiffe oder den „Nagenden Krabbler“ sichert.

Die Operation „Liquidators“ wiederum findet vom 25. Dezember 2024 bis zum 8. Januar 2025 statt. Hier könnt ihr euch unter anderem organische Chitin-Rüstungen verdienen, indem ihr euch im Universum in bester „Starship Troopers“-Manier auf Insektenjagd begebt. Deutlich entspannter präsentiert sich die „Aquarius“-Expedition.

Vom 8. bis zum 22. Januar 2025 wagt ihr euch an ein Angel-Abenteuer, an dessen Ende Belohnungen wie Rezepte für Köder oder eine Tiefseerüstung warten.

Zum Abschluss wird es schaurig

Die fünfte und gleichzeitig letzte Expedition, die in den nächsten Wochen in die Welt von „No Man’s Sky“ zurückkehrt, trägt den Namen „The Cursed“. Diese Expedition startete ursprünglich pünktlich zu Halloween und feiert vom 22. Januar bis zum 5. Februar 2025 ihr Comeback. In „The Cursed“ setzte das Team von Hello Games bewusst auf eine düstere und schaurige Erfahrung.

Während ihr euch geisterhaften Kreaturen stellt, die die Grenze zur Normalität überwinden, greift ihr auf einen speziellen Anomalie-Unterdrücker zurück. Das Tool hilft euch dabei, in der Realität zu bleiben und eine Übernahme eurer Welt durch die Kreaturen zu verhindern.

Zu den exklusiven Belohnungen der „The Cursed“-Expedition gehören drei schaurige Poster, eine „tintenbefleckte Jetpack-Spur“, ein Exosuit-Erscheinungsbild im Horrorstil oder ein biolumineszierender Begleiter in Form einer gallertartigen und leuchtenden Lebensform.

Passend zur Rückkehr der diesjährigen Expeditionen wurde „No Man’s Sky“ kürzlich für die PS5 Pro optimiert und gehört zu den ersten Titeln, die Gebrauch von den 8K-Fähigkeiten der neuen Sony-Konsole machen.

