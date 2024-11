No Man’s Sky: PS5 Pro-Unterstützung laut Hello Games ein „harter Job“

In dieser Woche versahen die Entwickler Hello Games "No Man's Sky" mit der Unterstützung der PS5 Pro. In einem aktuellen Tweet blickte Engine Programmer Martin Griffiths noch einmal auf die Arbeiten am PS5 Pro Enhanced-Upgrade zurück.

Zu den ersten Titeln, die für eine Unterstützung der PS5 Pro bestätigt wurden, gehörte Hello Games‘ Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“. Auf der neuen Sony-Konsole dürft ihr das Universum nicht nur in 4K und 60FPS erkunden.

Auch ein optionaler 8K-Modus befindet sich an Bord. Hier sinkt die Framerate allerdings auf 30 Bilder die Sekunde. Auf X (ehemals Twitter) meldete sich in dieser Woche Martin Griffiths, Hello Games‘ Engine Programmer, zu Wort und sprach über die Arbeiten an der PS5 Pro-Unterstützung von „No Man’s Sky“.

Laut Griffith handelte es sich bei der PS5 Pro-Unterstützung des Titels um einen „harten Job“, die den Engine Programmer und sein Team vor diverse technische Herausforderungen stellte.

Engine Programmer mit lobenden Worten für sein Team

„Ich habe ungefähr vier bis fünf Monate meiner Zeit, verteilt über das letzte Jahr, damit verbracht, an der Unterstützung für die PS5 Pro zu arbeiten“, schrieb Griffiths. „Das war ein harter Job, da wir eines der kleinsten Teams sind, die heute veröffentlichen.“

„Außerdem ist es eines der wenigen Spiele, die sowohl 4K und 8K als auch PSVR2 unterstützen. Ich bin enorm stolz darauf, Teil dieser Veröffentlichung zu sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran!“

Trotz der technischen Herausforderungen, mit denen sich Hello Games bei den Arbeiten am PS5 Pro-Update von „No Man’s Sky“ konfrontiert sah, hält Griffiths laut eigenen Angaben große Stücke auf die Hardware der PS5 Pro. Darauf wies Hello Games‘ Engine Programmer in einem Tweet hin, den er Ende September absetzte.

„Viele von euch haben bemerkt, dass No Man’s Sky jetzt als PS5 Pro Enhanced im PlayStation-Store markiert ist. Das Einzige, was ich als Engine-Programmierer, der alle PS-Iterationen seit der PS1 durchlaufen hat, sagen möchte, ist, dass diese Konsole absolut rockt“, so Griffiths damals.

No Man’s Sky ab sofort mit Cross-Save-Unterstützung

Bei der Unterstützung der PS5 Pro beließen es die Entwickler von Hello Games in dieser Woche übrigens nicht. Stattdessen umfasste das neueste Update des Weltraum-Abenteuers plattformübergreifende Spielstände für alle Plattformen.

Das neue Cross-Save-Feature versetzt euch in die Lage, bis zu fünf Spielstände in die Cloud zu laden.

Anschließend könnt ihr eure Spielstände und eure Fortschritte auf allen Systemen, für die ihr „No Man’s Sky“ euer Eigen nennt, abrufen und nutzen. Alle weiteren Details zu diesem Thema und die Möglichkeit, eure Cloud-Spielstände einzurichten, findet ihr auf der offiziellen Website.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

