Avatar Frontiers of Pandora: „Ist nicht gut“ – PS5 Pro-Update fällt in der Technikanalyse durch

In der letzten Woche versorgten die Entwickler von Ubisoft Massive den Ende 2023 veröffentlichten Open-World-Titel „Avatar: Frontiers of Pandora“ mit dem Update auf die Version 1.2.

Neben den Inhalten, die der kostenpflichtige DLC „Secrets of the Spires“ mit sich bringt, gehörte die Unterstützung der PS5 Pro zu den gebotenen Neuerungen. Auf der PS5 Pro versahen die Entwickler „Avatar: Frontiers of Pandora“ mit einem überarbeiteten Qualitätsmodus. Mittels der PSSR genannten Upscaling-Technik rendert dieser intern mit einer höheren Auflösung als auf der Standard-PS5.

Zudem streben die Entwickler auf der PS5 Pro eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde an. Einer Technikanalyse von Digital Foundry zufolge fällt das PS5 Pro-Update von „Avatar: Frontiers of Pandora“ aber leider wenig überzeugend aus.

Auch Ubisoft Massive kämpft offenbar mit PSSR

In einem ersten Auszug aus der in Kürze für alle Leser beziehungsweise Zuschauer zur Verfügung stehenden Analyse bezeichnet Digital Foundry das PS5 Pro-Update zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ als „einfach nicht gut“. Vor allem die Tatsache, dass die technischen Unzulänglichkeiten recht offensichtlich sind, werfe laut den Technikexperten die Frage auf, wie das PS5 Pro-Update in dieser Form veröffentlicht werden konnte.

Zumal die letzten Wochen bereits gezeigt hätten, dass diverse große Titel, die die PS5 Pro unterstützen, mit Problemen kämpfen, die offenbar auf PSSR zurückzuführen sind. Selbiges gelte auch für „Avatar: Frontiers of Pandora“.

DF Direct Weekly #191 is on early access to backers of our Supporter Program, discussing the PlayStation Handheld revelations, Avatar: Frontier of Pandora's PS5 Pro patch, 20 years of Half-Life 2 and the potentially exciting Intel Arc B580: https://t.co/p0OZ6F5wrI pic.twitter.com/lmPbvF3vi5 — Digital Foundry (@digitalfoundry) December 1, 2024

„Nein, es ist nicht gut. Und es folgt genau demselben Muster, das wir bei einem anderen Spiel gesehen haben, das PS5 Pro-Patches bekommen hat“, so der zuständige Redakteur von Digital Foundry. „Ich frage mich, wie viele Leute nach der Implementierung des Patches subjektiv darauf geblickt und gesagt haben: Das ist so in Ordnung.“

„Die Art von flackernden Schatten. Da ist etwas Seltsames im Gange. Und natürlich die Laubseite der Dinge, das Schimmern auf dem Laub, das an dieser Stelle ein PSSR-Problem zu sein scheint.“

Besser die Entwickler noch einmal nach?

Weitere Details und die ausführliche Analyse zur PS5 Pro-Version von „Avatar: Frontiers of Pandora“ folgen in den nächsten Tagen. Offen ist aktuell noch, ob Ubisoft beziehungsweise die Entwickler von Ubisoft Massive mit einem weiteren Update nachbessern.

Bloober Team entschied sich vor wenigen Tagen beispielsweise dazu, die Probleme mit PSSR zu umgehen, indem die Nutzung der neuen Upscaling-Technologie kurzerhand aus dem „Silent Hill 2“-Remake entfernt wurde. In der Horror-Neuauflage kommt nach den technischen Problemen mit PSSR auf der PS5 Pro wieder Unreals TSR zum Einsatz.

Ein weiterer prominenter Titel, der auf der PS5 Pro mit PSSR zu kämpfen hat, ist Respawns „Star Wars Jedi: Survivor“. Allerdings kündigte EA umgehend an, dass die Entwickler den technischen Problemen des Action-Titels auf der PS5 Pro bereits auf den Grund gehen und diese so schnell wie möglich beheben möchten.

Ob selbiges auch für „Avatar: Frontiers of Pandora“ gilt oder ob sich die Spieler mit der durchwachsenen PS5 Pro-Unterstützung arrangieren müssen, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Avatar: Frontiers of Pandora.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren