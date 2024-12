Nintendo und PlayStation: Erfolg ist laut Ex-CEO Layden „die beste Rache“

Nintendo und Sony waren nicht immer Konkurrenten, in der Vergangenheit arbeiteten die beiden Unternehmen sogar zusammen. Aufgrund von Differenzen zerstritten sich die japanischen Firmen allerdings. Doch Erfolg sei letztendlich die beste Rache, wie Sonys ehemaliger CEO Shawn Layden nun in einem Interview verriet.

Nintendo gegen Sony, N64 gegen PlayStation: Konsolenkriege und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Fanlagern sind seit jeher Teil der Videospielbranche – ob gern oder ungern gesehen. Doch im Falle der beiden japanischen Traditionsunternehmen war dies nicht immer der Fall. So arbeiteten Nintendo und Sony in der Vergangenheit sogar zusammen, bevor sie sich aufgrund von Differenzen zerstritten hatten.

Partnerschaft zwischen Nintendo und Sony

Nachdem Nintendo für das NES bereits auf einen Sound-Prozessor von Sony zurückgriff, sollte auch die Entwicklung des CD-ROM-Laufwerks an Sony übergeben werden. Im Gegenzug dafür wollte Nintendo erlauben, dass Sony eine eigene „PlayStation“ als Multimedia-CD-ROM-Gerät mit einem Anschluss für SNES-Module entwirft.

Aufgrund von Lizenz-Streitigkeiten kam dieser Deal jedoch nie zustande, Nintendo holte stattdessen Philips mit ins Boot und Sony beschloss, mit einer eigenen Konsole in den Markt für Videospiele einzusteigen. So nahm die Geschichte der PlayStation letztendlich seinen Lauf. Nintendo und Sony konnten beide koexistieren.

Nintendo und Sony eine natürliche Paarung?

Auf dieses Thema wurde nun der ehemalige Sony-CEO Shawn Layden in einem Interview mit Eurogamer angesprochen. Schließlich wurde mit „LEGO Horizon Adventures“ jüngst auch ein PlayStation-Spiel für die Nintendo Switch veröffentlicht:

„Historisch gesehen haben PlayStation- und Nintendo-Plattformen friedlich nebeneinander in Wohnzimmern auf der ganzen Welt existiert. Es ist fast schon eine natürliche Paarung“, so Layden schlichtend.

Einen kleinen Seitenhieb konnten sich die Kollegen im Gespräch mit Layden aber nicht verkneifen und hakten nach: „Es hört sich so an, als hätte Sony Nintendo endlich vergeben, nachdem sie sie am Altar stehen gelassen haben.“ Der ausgeschiedene Präsident von PlayStation antwortete daraufhin kurz und knapp: „Weißt du, Erfolg ist die beste Rache.“

Ob Sony nach dem Release von „LEGO Horizon Adventures“ noch weitere PlayStation-Titel für Nintendo-Konsolen veröffentlichen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Während mit der PlayStation 5 Pro jüngst ein Mid-Gen-Upgrade in den Handel kam, werkelt Nintendo weiterhin fleißig an der Switch 2. Die neue Konsole soll aller Voraussicht nach im kommenden Jahr erscheinen.

Welche Konsolen nennt ihr euer Eigen?

Zuletzt wollten wir auch von euch in einer Umfrage wissen, welche Konsolen und Handhelds in eurem Besitz sind. Schließlich buhlen mit PlayStation 5, Switch und Xbox Series S/X gleich mehrere Konsolen um die Käuferschaft auf dem Markt.

Wie unsere Umfrage gezeigt hat: Während die Geräte von Microsoft bei unserer Leserschaft offenbar weiter hinten anstehen, konnte sich Nintendo mit der Switch durchaus gegen die PlayStation behaupten.

Am Ende scheint Sonys Ex-CEO Shawn Layden also Recht zu behalten. Nintendo und Sony sind mittlerweile eine friedliche und natürliche Paarung. Möglicherweise ergänzen sich PlayStation 5 und Switch mit ihren unterschiedlichen Herangehensweisen aktuell auch sehr gut. Wie seht ihr das? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Thema.

