Beyond Good & Evil 2: Schöpfer gesteht – „Teams wussten nicht einmal, wer das Sagen hat“

Beyond Good & Evil 2:

Bereits 2008 angekündigt, warten Fans noch immer auf Beyond Good & Evil 2. In einem aktuellen Interview hat Schöpfer Michel Ancel nun Probleme zwischen den Managern für die holprige Entwicklung des Action-Adventures verantwortlich gemacht.

Beyond Good & Evil 2 scheint eine niemals endende Geschichte zu sein: Nachdem die Fortsetzung des außergewöhnlichen Action-Abenteuers bereits im Jahr 2008 angekündigt wurde, scheint eine Veröffentlichung noch immer in weiter Ferne zu liegen. Ein Grund für die schwierige Entwicklung von „Beyond Good & Evil 2“ könnten auch Differenzen zwischen dem Führungspersonal sein. Das hat nun zumindest Schöpfer Michel Ancel in einem aktuellen Interview verraten.

Wie der Erfinder von „Beyond Good & Evil“, der Ubisoft bereits 2020 verließ und der Videospielindustrie endgültig den Rücken kehrte, verlauten ließ, wussten die Mitarbeiter des verantwortlichen Entwicklerteams zeitweise nicht einmal, „wer überhaupt das Sagen hätte.“

Er führte aus: „Passion ist eine fabelhafte Energie, kann aber auch zu Konflikten zwischen Enthusiasten führen. Bei Beyond Good & Evil 2 gab es beispielsweise zu viele Probleme zwischen den Führungskräften.“

Probleme zwischen dem Führungspersonal

Ancel weiter: „Der Art Director wollte alles immer wieder neu machen, der Game Director wollte ein Dungeon-Generator-Spiel entwickeln, und ich träumte von einem Weltraumabenteuer. Wir konnten uns einfach nicht einigen, und der Game Director hat das Projekt in eine andere Richtung gelenkt.“

Das alles geschah zum Leidwesen der Teams: „In solchen Situationen werden die Teams hin und her geworfen und wissen nicht einmal, wer das Sagen hat und wer die Entscheidungen trifft. Der Produzent soll eigentlich Ordnung in das Chaos bringen, aber das ist nicht passiert. Yves Guillemot musste sogar persönlich nach Montpellier reisen, um die Dinge wieder in den Griff zu bekommen. Aber auch das hat nicht gereicht, und der Game Director blieb stur.“

Release von Beyond Good & Evil 2 weiterhin unbekannt

Wann „Beyond Good & Evil 2“ letztendlich erscheinen wird, steht auch weiterhin in den Sternen. Nach der Ankündigung 2008 wurde es viele Jahre still um das Projekt, bis schließlich 2017 ein Re-Reveal stattgefunden hatte. 2020 versicherte Ubisoft-Chef Yves Guillemot immerhin, dass die Entwicklung von „Beyond Good & Evil 2“ gut voranschreiten würde. Zuletzt gab es ein neues Lebenszeichen in Form einer Personalentscheidung – der Posten des Creative Directors wurde neu besetzt.

Inzwischen veröffentlichte Ubisoft im Sommer dieses Jahres die „Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition“. Die überarbeitete Fassung des Erstlings erschien pünktlich zum 20. Geburtstag des Ubisoft-Klassikers und bietet unter anderem Verbesserungen in den Bereichen Grafik, Sound und Steuerung. Außerdem wurden auch neue Funktionen, wie beispielsweise eine Autosave- und Cross-Save-Funktion eingebaut. Erhältlich ist die „Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition“ für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

