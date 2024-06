Beyond Good & Evil: Remaster vs. Original im Grafikvergleich

Beyond Good & Evil:

Wie groß ist bei "Beyond Good & Evil" der Unterschied zwischen Original und Remaster? Das zeigt euch ein kürzlich hochgeladenes Vergleichsvideo ganz ausführlich.

Am gestrigen Dienstag ist „Beyond Good & Evil“ als Remaster für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Einen Eindruck davon, wie gut die Verbesserungen ausgefallen sind, verschafft euch das neueste Vergleichsvideo von ElAnalistaDeBits.

Hierbei müsst ihr allerdings beachten: Es handelt sich im Video um die PC-Version mit maximalen Einstellungen. Auf der PS5 dürfte das Remaster nicht ganz so eine hohe Qualität erreichen.

Beyond Good & Evil in neuem Gewand

Vor allem die Texturen und die Modellierung der Spielfiguren fallen positiv auf. Zudem sorgen neue Schatten und die Umgebungsverdeckung für eine bessere Beleuchtung.

Die Umgebung enthält mehrere neue Elemente. Zum Beispiel hat das Entwicklerteam einige 2D-Sprites durch 3D-Elemente ersetzt, unter anderem bei der Vegetation.

Animationen und die Geometrie der Umgebung sind gleich geblieben. Deshalb sind einige Bugs weiterhin vorhanden.

Im Original gab es in manchen Zwischensequenzen Probleme mit der Bildwiederholrate. Dies haben die Entwickler mit der Neuauflage behoben.

Das Original und das Remaster von „Beyond Good & Evil“ im Vergleichsvideo:

Im Übrigen ist exklusiver Content enthalten, über den wir vor ein paar Tagen berichteten:

Und wie sieht es beim geplanten Nachfolger aus, der schon 2017 angekündigt wurde? Wie Ubisoft am Montag mitteilte, ist das Projekt weiterhin in Entwicklung. Dabei scheinen jedoch so einige Probleme aufgetreten zu sein, weshalb die Fans noch immer auf neue Infos warten müssen.

Der Preis der „Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition“ beträgt 19,99 Euro. Bei Metacritic liegen sieben Testberichte für die PS5-Version vor, wovon bis auf eine alle positiv ausgefallen sind. Daraus resultiert ein Metascore von 82 Punkten.

