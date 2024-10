Beyond Good & Evil 2: Wichtige Personalentscheidung sorgt für ein neues Lebenszeichen

Beyond Good & Evil 2:

In dieser Woche lieferte uns Ubisoft ein Update zum 2008 angekündigten "Beyond Good & Evil 2". Wie der Publisher bekannt gab, wurde der Posten des Creative Directors neu besetzt. Unklar ist leider weiterhin, wann wir endlich handfestes Gameplay zu sehen bekommen.

Auch wenn Ubisoft in der näheren Vergangenheit mehrfach versicherte, dass sich „Beyond Good & Evil 2“ weiterhin in Arbeit befindet, lassen konkrete Details oder ein Termin zu einer möglichen Enthüllung des Langzeitprojekts weiter auf sich warten.

Dass sich hinter den Kulissen dennoch etwas tut, verrät eine aktuelle Mitteilung von Ubisoft. Wie der Publisher bekannt gab, wurde der Posten des Creative Directors von „Beyond Good & Evil 2“ kürzlich neu besetzt. Zukünftig wird der Branchenveteran Fawzi Mesmar für die kreative Ausrichtung des Projekts verantwortlich sein.

Mesmar übernimmt den Posten von Emile Morel, der im vergangenen Jahr unerwartet im Alter von gerade einmal 40 Jahren verstarb.

Das Team möchte eine einzigartige Spielerfahrung abliefern

„Ich freue mich, heute mitteilen zu können, dass ich als Creative Director zu Beyond Good & Evil 2 gestoßen bin. Seit Jahren arbeite ich mit diesen Menschen an diesem ehrgeizigen Spiel und habe ihr Talent aus erster Hand miterlebt“ schrieb Mesmar auf LinkedIn.

„Ich stehe auf den Schultern kreativer Giganten, die das Team vor mir unterstützt haben, und freue mich darauf, weiterhin ein Spiel zu entwickeln, das wirklich einzigartig für die Spieler ist.“

Ubisoft ergänzte: „Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als preisgekrönter Game Designer und Creative Director war er maßgeblich am erfolgreichen Start von über 20 Videospielen beteiligt. Mesmar arbeitete zuvor als VP of Editorial mit dem Beyond Good & Evil 2-Team zusammen.“

„In seiner neuen Rolle konzentriert er sich darauf, die von unserem verstorbenen Freund und Kollegen Emile Morel vorgegebene Vision weiter auszubauen.“

Hält Ubisoft einen bereits fertiggestellten Trailer zurück?

Während Ubisoft weiterhin offen lässt, wann wir mit neuen Infos oder gar ersten Szenen zu „Beyond Good & Evil 2“ rechnen dürfen, sorgte der gut vernetzte Insider Tom Henderson Anfang Juni für Gesprächsstoff. Wie Henderson berichtete, soll das Team intern nämlich über einen fertiggestellten Trailer verfügen.

Warum dieser bislang nicht veröffentlichte wurde, ist laut dem Insider unklar.

„Beyond Good & Evil 2“ wurde erstmals im Jahr 2008 mit einem Trailer angekündigt. Seitdem verschob sich das Projekt immer wieder und stellte in der Zwischenzeit sogar einen neuen Rekord für die längste Entwicklung eines Videospiels überhaupt auf. Diesen Titel hatte vorher der Shooter „Duke Nukem Forever“ inne.

Da bleibt nur zu hoffen, dass die finale Version von „Beyond Good & Evil 2“ qualitativ hochwertiger ausfällt als „Duke Nukem Forever“, das bei den Kritikern seinerzeit reihenweise durchfiel.

