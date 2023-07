Beyond Good & Evil 2: Creative Director Emile Morel ist unerwartet verstorben

Mit Emile Morel hat die Videospielbranche einen weiteren Kreativkopf verloren. In den letzten Jahren war er der Creative Director hinter dem weiterhin in Entwicklung befindlichen "Beyond Good & Evil 2"

Eine traurige Nachricht macht aktuell die Runde. Wie die Kollegen von IGN durch einen LinkedIn-Eintrag des französischen Entwicklerstudios Ubisoft Montpellier erfahren haben, ist Emile Morel, seines Zeichens Creative Director hinter „Beyond Good & Evil 2“ unerwartet im Alter von 40 Jahren verstorben. Zu der Todesursache wurden keine Details genannt.

Der Abschied von einem kreativen Menschen

In dem Statement heißt es: „Wir würden uns gerne einen Moment nehmen, um den wichtigen Einfluss wertzuschätzen, den er über die Jahre an unterschiedlichen Spielen hatte, die die reichhaltige Historie unseres Studios ausmachen. Für uns war Emile ein enger Freund und eine grenzenlose Quelle positiver Energie. Wir alle wussten seine Leidenschaft und die Art, in der er Geschichten erzählte, zu schätzen.“

Darüber hinaus soll das Universum von „Beyond Good & Evil 2“ für immer bestehen bleiben, wobei Morels Beteiligung mit höchster Dankbarkeit bedacht wird. Auch der zuständige Producer Greg Hermittant sagte: „Du warst solch ein großartiger und netter Partner in all den Jahren bei Ubisoft. Sei versichert, dass wir deine Arbeit fortsetzen werden.“

Emile Morel hatte in der Vergangenheit auch an Spielen wie „Rayman Legends“, „Test Drive Unlimited“ und „Alone in the Dark“ mitgewirkt. Und in den letzten Jahren übernahm er die Führung hinter „Beyond Good & Evil 2“, das erstmals im Jahre 2008 angekündigt wurde, ehe es 2017 ein weiteres Mal auftauchte. Aber seit einiger Zeit ist es still geworden.

Wir bekunden den Hinterbliebenen und Freunden unser aufrichtiges Beileid und viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.

