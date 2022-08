Beyond Good & Evil 2: Gameplay offenbar komplett überarbeitet – Release noch Jahre entfernt?

Beyond Good & Evil 2:

Kürzlich fanden die ersten externen Playtests von "Beyond Good & Evil 2" statt. Wie der Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, zeigten diese ein "sehr unfertiges Spiel", das sich zum Teil deutlich von der ursprünglich präsentierten Version des Titels unterscheidet.

"Beyond: Good & Evil 2" befindet sich seit mehreren Jahren in Entwicklung.

Nachdem es um „Beyond Good & Evil 2“ in der Vergangenheit sehr still wurde, starteten Ende des letzten Monats die ersten externen Playtests des Langzeitprojekts.

Da die Teilnahme an den Tests mit einer Verschwiegenheitserklärung verbunden war, sollten wir nicht mit handfesten Details oder gar Spielszenen aus dem Playtest rechnen. Der in der Regel gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson möchte allerdings schon mehr wissen und weist darauf hin, dass „Beyond Good & Evil 2“ im Rahmen der externen Playtests einen reichlich unfertigen Eindruck machte und daher wohl noch einiges an Entwicklungszeit vor sich habe.

Des Weiteren berichtete Henderson, dass sich das präsentierte Spiel merklich von der ersten Version von „Beyond Good & Evil 2“, die seinerzeit präsentiert wurde, abhob. Näher ins Detail ging er diesbezüglich allerdings nicht.

Weitere unbestätigte Angaben zum Playtest

Stattdessen führte Henderson aus: „Es wurde berichtet, dass Sie in Beyond Good and Evil 2 Ihren eigenen Charakter erstellen und Voreinstellungen verwenden können, um mit der Gestaltung Ihres Charakters zu beginnen. Ein Beispiel war eine Figur, die wie ein Hai aussah, und ein anderes war ein Panda. Diese Charaktere könnten Ihre typischen Anpassungsoptionen haben, die auf Wunsch hinzugefügt werden.“

Weitere Quellen hätten laut Henderson berichtet, dass sich das Spiel danach anfühlt, dass seine Fertigstellung noch Jahre entfernt sei. Gleichzeitig sei im Rahmen des Playtests unklar gewesen, in welche Richtung sich „Beyond Good & Evil 2“ spielerisch überhaupt entwickeln soll.

Auch wenn sich Henderson in der Vergangenheit als verlässliche Insider-Quelle einen Namen machte und mit seinen Aussagen in der Regel richtig lag, sollten seine Angaben zunächst mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Offiziell bestätigt wurde von diesen bisher nämlich nichts.

Daher steht auch weiterhin in den Sternen, wann mit der offiziellen Präsentation oder gar dem Release von „Beyond Good & Evil 2“ zu rechnen ist.

