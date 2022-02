Beyond Good & Evil 2: Nach all den Jahren weiterhin in der Vorproduktion

Beyond Good & Evil 2:

Wird "Beyond Good & Evil 2" noch erscheinen? Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge hat der Titel noch immer nicht die Vorproduktion verlassen, was die Weiterführung der Entwicklung immer mehr anzweifeln lässt.

Die ersten Erwähnungen von „Beyond Good & Evil 2“ liegen schon viele, viele Jahre zurück. Doch auch wenn die offizielle Ankündigung des Titels im Jahr 2017 folgte und für 2019 eine Beta in Aussicht gestellt wurde, steht die Veröffentlichung des Titels weiterhin aus. Und allzu bald solltet ihr mit dem Launch nicht rechnen, sofern es überhaupt noch zu einer Markteinführung kommt.

Eine Gameplay-Demonstration sollte 2021 stattfinden, aber sie kam nie zustande. Wenig später kamen Gerüchte über einen äußerst problematischen Entwicklungszyklus auf, wobei Insider behaupteten, dass der Titel noch „mehrere Jahre entfernt“ sei.

Noch immer in der Vorproduktion

In einem neuen Bericht von Bloomberg heißt es nun, dass sich „Beyond Good & Evil 2“ nach fünf Jahren „Entwicklungszeit“ weiterhin in der Vorproduktion befindet. Das heißt, Ubisoft hat es bisher nicht geschafft, die tatsächliche Entwicklung in die Wege zu leiten.

Das einzige Gameplay-Material, das wir jemals zu sehen bekamen, stammt aus dem Jahr 2018. Aus heutiger Sicht repräsentierte der Clip das Spiel nur sehr bedingt.

Die Gerüchte über eine „Beyond Good & Evil“-Fortsetzung reichen bis ins Jahr 2008 zurück, als Ubisoft einen vermeintlichen Teaser-Trailer zum Spiel zeigte. Die Bestätigung auf der E3 2017 ließ später ein sehr ehrgeiziges Projekt erahnen. Versprochen wurde eine Multi-Planeten-Welt, die von dynamisch generierten Charakteren bevölkert wird.

Das ursprüngliche „Beyond Good & Evil“ wurde 2003 für GameCube, PlayStation 2 und Xbox veröffentlicht. Es ist ein Action-Adventure, das im Jahr 2435 spielt und in dem Jade und ihr Onkel, eine schweineähnliche Kreatur namens Pey’j, die Hauptrolle spielen. Das Adventure wurde im Zuge der Veröffentlichung gut aufgenommen und erhielt 2011 eine HD-Neuauflage.

Ältere Meldungen zu Beyond Good & Evil 2:

Insgesamt scheint es bei Ubisoft momentan recht holprig zu laufen. Erst kürzlich berichteten wir, dass der französische Publisher schon eineinhalb Jahre nach dem Launch von „Hyper Scape“ die Reißleine zieht und das Service-Spiel einstellt. Ebenfalls sickerte gestern durch, dass es bei der Produktion von „Assassin’s Creed“ wohl zu ungeplanten Kursänderungen kam. Der Aktienkurs von Ubisoft gab schlagartig nach, konnte danach aber wieder etwas zulegen.

Weitere Meldungen zu Beyond Good & Evil 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren