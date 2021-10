Beyond Good & Evil 2: Weiterhin in Arbeit – Ubisoft sucht Personal

Auch wenn es in der Vergangenheit recht still um "Beyond Good & Evil 2" wurde, befindet sich das Sequel weiterhin in Arbeit. Dies geht aus einer aktuellen Stellenausschreibung hervor, mit der sich Ubisoft auf die Suche nach einem 3D-Programmer begibt, der an dem Titel arbeiten soll.

"Beyond Good & Evil 2" bekam bisher keinen Releasetermin spendiert.

In den vergangenen Monaten wurde es ein weiteres Mal recht still um „Beyond Good & Evil 2“, das ursprünglich im Jahr 2008 angekündigt wurde – seinerzeit noch in der PlayStation 3- und Xbox 360-Ära.

Nachdem es in den letzten Jahren zu diversen internen Verschiebungen kam, ist weiterhin unklar, wann das Sequel im Endeffekt das Licht der Welt erblicken soll. Fest steht aber zumindest, dass sich „Beyond Good & Evil 2“ weiterhin in Entwicklung befindet. Dies bestätigte Ubisoft mit einer aktuellen Stellenausschreibung, mit der sich der Publisher auf die Suche nach einem 3D-Programmer begibt, der an dem Projekt arbeiten soll. Weitere Details zum Spiel an sich oder dem Entwicklungsfortschritt wurden im Zuge der Jobanzeige nicht genannt.

Release nur noch für die Konsolen der aktuellen Generation?

Im Oktober des vergangenen Jahres wies Yves Guillemot, der CEO von Ubisoft, zumindest darauf hin, dass „Beyond Good & Evil 2“ hinter den Kulissen entsprechende Fortschritte macht. Wann mit der Veröffentlichung neuer Details und Eindrücke zum Nachfolger zu rechnen ist, ließ Guillemot allerdings offen. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass „Beyond Good & Evil 2“ nur noch für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht wird, während die Umsetzungen für die alten Konsolen nicht mehr erscheinen.

Dies ließ zumindest die Tatsache vermuten, dass die Xbox One und die PlayStation 4 aus den zur Verfügung stehenden Plattformen der irgendwann erscheinenden Beta zu „Beyond Good & Evil 2“ entfernt wurden. Erschwerend kommt hinzu, dass der Titel ohnehin noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird.

Offiziell bestätigt wurde der Verzicht auf die PS4- und Xbox One-Umsetzungen bisher allerdings nicht.

