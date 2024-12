Naughty Dog: Kratos kickt Unterstützung in das Team von Neil Druckmann

Das Entwicklerstudio Naughty Dog, bekannt für Titel wie “The Last of Us” und “Uncharted”, hat eine gewichtige Personalentscheidung getroffen. Rafael Grassetti, der frühere Art Director von “God of War” und “God of War Ragnarök”, verstärkt das Team rund um Neil Druckmann.

Dies gab Grassetti über einen Instagram-Post bekannt und deutete zugleich auf ein aufregendes neues Projekt hin.

Ein neues Kapitel für Naughty Dog

Grassetti blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Neben seiner Arbeit an den jüngsten “God of War”-Titeln war er in der Vergangenheit an Franchises wie “Mass Effect”, “Killzone” und “Infamous” beteiligt.

Der erfahrene Designer kehrt zu Sony zurück, nachdem er kurzzeitig für Netflix tätig war. Dort endete seine Arbeit abrupt, als der Streamingdienst den Großteil der Spieleproduktion einstellte. Nun ist er Teil von Naughty Dogs Vision, die nächste Generation von PlayStation-Titeln zu prägen.

“Ich freue mich riesig, Teil der großartigen Crew und des Projekts bei Naughty Dog zu werden und wieder bei PlayStation zu sein!”, schrieb Grassetti in seinem Instagram-Post. Seine Rolle als Art Director wird ihn maßgeblich an der visuellen Gestaltung des kommenden Spiels beteiligen.

“Ein riesiges Dankeschön an alle, die daran beteiligt waren, das möglich zu machen, und an alle meine Freunde aus den Schwesterstudios. Ich bin begeistert und kann es kaum erwarten, mehr darüber zu erzählen! Prost!“, erklärte er weiter.

Während das Studio offiziell noch keine Details zum nächsten Spiel verrät, brodeln die Gerüchte. Einige spekulieren über eine völlig neue Science-Fiction-IP, andere vermuten, dass Naughty Dog an “The Last of Us Part 3” oder einem Remake von “Uncharted: Drake’s Fortune” arbeitet. Die letzten beiden Optionen sind basierend auf vorherigen Aussagen aber unwahrscheinlich – zumindest in Bezug auf das Projekt unter der Leitung von Druckmann.

Die Expertise Grassettis in künstlerischer Leitung und sein Erfolg bei “God of War” könnten entscheidend dazu beitragen, Naughty Dogs kommenden Titel visuell zu beflügeln. Letztlich werde das noch unangekündigte Projekt laut Grassetti von einer “großartigen Crew” umgesetzt.

Während es noch keine offiziellen Details zur Veröffentlichung gibt, ist davon auszugehen, dass das neue Projekt von Naughty Dog samt Pro-Support exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird.

