Castlevania Nocturne: Blutiger Trailer enthüllt Netflix-Starttermin von Staffel 2

Mit einem neuen blutigen Trailer heizt Netflix den Release der 2. Staffel von "Castlevania: Nocturne" ordentlich an. Allzu langen müssen sich Fans bis zum Start des Dark-Fantasy-Abenteuers glücklicherweise nicht mehr in Geduld üben!

Nach satten 4 Staffeln hat Streaming-Anbieter Netflix letztes Jahr mit „Castlevania: Nocturne“ seine gefeierte Dark-Fantasy-Saga fortgesetzt. Diesmal steht jedoch nicht mehr Trevor im Mittelpunkt, sondern sein Nachfahre Richter Belmont, der als Monsterjäger genau dort weitermacht, wo sein Urahne einst aufgehört hatte. Noch immer bedrohen gefährliche Vampire sowie andere Monster die Welt, weshalb Richter zur Tat schreiten muss.

Bereits kurz nach der Premiere von „Nocturne“ hatte Netflix bestätigt, dass sich Fans der Serien-Adaption des legendären Videospiel-Franchise aus dem Hause Konami auf eine 2. Staffel freuen dürfen. Abgesehen von einem kurzen Teaser hielt sich der VoD-Service jedoch mit genaueren Infos zurück. Zumindest bis jetzt. Inzwischen hat das Unternehmen einen neuen blutigen Trailer veröffentlicht, der den baldigen Starttermin verkündet: den 16. Januar 2025!

Der ewige Kampf gegen die Mächte des Bösen geht weiter

Season 2 von „Castlevania: Nocturne“ setzt nach den Ereignissen der Vorgängerstaffel an und zeigt uns, wie Richter und seine Freunde ihren verzweifelten Kampf fortführen. Erzsebet Bathory, der Messias der Vampire, scheint mittlerweile unaufhaltsam zu sein. Nun greift die Schurkin auch noch nach der Macht der Göttin Sekhmet, um die Welt in endlose Dunkelheit zu stürzen. All das inmitten der Wirren der noch immer tobenden Französischen Revolution (1789-1799).

Alle Hoffnung scheint jedoch noch nicht verloren zu sein. Wie einst sein Vorfahre Trevor erhält nun auch Richter Belmont Unterstützung von Alucard! Draculas Sohn ist zurückgekehrt, um die Menschheit erneut zu beschützen. Ob unsere jungen Helden mit seiner Hilfe diesen aussichtslos erscheinenden Krieg letztendlich doch noch gewinnen könnten?

Wie bereits die „Castlevania“-Vorgängerserie entsteht auch „Nocturne“ im Studio Powerhouse Animation („Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“). Adam Deats und Sam Deats, die beide bereits an der ersten „Castlevania“-Show beteiligt waren, führen Regie. Clive Bradley („The Vice“) und Kevin Kolde („Samurai Jack“) fungieren als Showrunner. Bradley, der Schöpfer der blutigen Animationsserie, ist darüber hinaus noch als Drehbuchautor beteiligt.

Staffel 2 von „Castlevania: Nocturne“ startet am 16. Januar 2025 exklusiv bei Netflix.

Freut ihr euch schon auf Staffel 2 von „Castlevania: Nocturne“?

