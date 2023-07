Castlevania Nocturne: Actionreicher Teaser Trailer zur Netflix-Animationsserie veröffentlicht

Lange mussten sich Fans der „Castlevania“-Animationsserie in Geduld üben, immerhin folgte auf deren Ankündigung durch Netflix eine ausufernde Phase ohne jegliche weitere Informationen. Nun ist damit jedoch endlich Schluss, denn das Streaming-Riese hat den ersten actionreichen Teaser Trailer zu „Castlevania: Nocturne“ veröffentlicht. Das Video sowie ein erstes Key Visual könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen.

Monsterjagd beginnt Ende September bei Netflix

Im rund zweieinhalb Minuten langen Teaser Trailer erhalten wir einen ersten Einblick in das Leben von Hauptcharakter Richter Belmont, der, wie seine Vorfahren, den Kampf gegen übernatürliche Gefahren aufnehmen muss. Zudem bekommen wir im Video einige krachende Actionszenen zu sehen und erhalten einen Vorgeschmack auf das neue Setting. Das Mittelalter lässt „Castlevania“ hinter sich und entführt uns dafür nun in die frühe Neuzeit.

Genauer wird die kommende Zeichentrickserie über 300 Jahre nach den Ereignissen der ersten vier Staffeln ansetzen. Richter ist dabei ein Nachfahre von Trevor und Sypha, den Hauptfiguren der Vorgängerserie. Unserem neuen Protagonisten wird übrigens Maria Renard zur Seite stehen. Mit dem Zeitsprung geht auch ein neues Setting einher, denn „Nocturne“ entführt uns ins Frankreich des Jahres 1792 und spielt somit während der Wirren der Französischen Revolution (1789-1799).

Fans von Konamis Kultreihe werden es anhand des Namens unseres neuen Protagonisten sicherlich bereits erkannt haben: „Castlevania: Nocturne“ wird sich wenigstens lose an den Games-Klassikern „Castlevania: Symphony of Night“ und „Castlevania: Rondo of Blood“ orientieren. In letzterem musste Richter Belmont in die Welt hinausziehen, um seine Geliebte Annette aus den Fängen Graf Draculas zu befreien.

Laut Netflix wird die Serie des Weiteren eine „nie gesehene Entstehungsgeschichte von Richter Belmont“ erzählen. Nähere Details sind hierzu noch nicht bekannt.

Project 51 Productions wird die kommende Netflix-Animationsserie produzieren, während das düstere Fantasy-Abenteuer selbst erneut beim Studio Powerhouse Animation („Castlevania“) entsteht. Gegenwärtig arbeitet das Unternehmen übrigens ebenfalls an einem „Tomb Raider“-Cartoon. Kevin Kolde („Castlevania“) wirkt als Showrunner an „Nocturne“ mit, während Clive Bradley („Crossing Lines“) die Drehbücher beisteuert.

„Castlevania: Nocturne“ startet am 28. September 2023 exklusiv bei Netflix.

