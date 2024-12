The First Berserker Khazan: Release-Termin steht offenbar fest

The First Berserker Khazan:

Nexons kommendes Action-RPG „The First Berserker: Khazan“ hat offenbar einen Veröffentlichungstermin. Für den Leak sorgte ein sehr verlässlicher Insider.

Die Ankündigung des Veröffentlichungstermins von „The First Berserker: Khazan“ scheint unmittelbar bevorzustehen. Laut Informationen der Plattform Dealabs könnte sie im Rahmen der Game Awards 2024 erfolgen. Nachdem Nexon bisher nur ein weitreichendes Veröffentlichungsfenster für Anfang 2025 kommuniziert hatte, scheint ein Leak dem Publisher zuvorzukommen.

Im März könnte es losgehen

Verantwortlich ist für den Leak einmal mehr der Insider Billbil-kun, der sich in der Vergangenheit als äußerst zuverlässig erwies. Laut seiner Angabe ist „The First Berserker: Khazan“ für den 27. März 2025 datiert.

Direkt nach der offiziellen Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins sollen die Vorbestellungen starten. Laut Dealabs wird es neben digitalen Versionen auch physische Editionen für PS5 und Xbox Series X/S geben.

Der Preis für die physischen und digitalen Exemplare von „The First Berserker: Khazan“ ist dem Insider zufolge auf 59,99 US-Dollar festgelegt, wobei der Euro-Preis identisch sein dürfte.

„The First Berserker: Khazan“ erzählt die Geschichte von Khazan, einem verbannten Krieger, der sich auf einen Rachefeldzug begibt, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die seinen Untergang inszeniert haben. Spieler erleben allerlei Kämpfe, geprägt von flexiblen Kampfstilen, während sie Khazans Reise durch eine düstere Fantasy-Welt verfolgen.

Der Titel wird von Nexons Tochterunternehmen Neople entwickelt und ist als Souls-ähnliches Action-RPG konzipiert, das sich auf Einzelspieler-Erlebnisse konzentriert. Ursprünglich als Multiplayer-Titel geplant, wurde die Ausrichtung im Jahr 2022 geändert.

Das Projekt durchlief mehrere Entwicklungsphasen und wurde zuletzt im Oktober 2024 in einer geschlossenen Beta getestet. Im Zuge der Gamescom 2024 präsentierte Nexon einen Trailer, der das Veröffentlichungsfenster auf Anfang 2025 konkretisierte.

Für alle Interessierten gilt weiterhin: Im PlayStation-Store darf „The First Berserker: Khazan“ auf die Wunschliste gepackt werden. Dort wird der Titel weiterhin mit einem Launch im Jahr 2025 geführt.

Den Gerüchten zufolge werden wir in dieser Woche mehr über „The First Berserker: Khazan“ erfahren. Haltet entsprechend die Augen und Ohren offen. Die Vergabe der Game Awards findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 1:30 Uhr statt.

