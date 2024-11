The First Berserker Khazan: Mount Heinmach und Volbaino-Boss im brachialen Gameplay

The First Berserker Khazan:

Mit „The First Berserker: Khazan“ kommt 2025 ein brachiales Soulslike auf uns zu. Nexon und Neople haben nun zwei neue Gameplay-Videos veröffentlicht.

Im Rahmen der Game Awards 2023 wurde das Action-RPG „The First Berserker: Khazan“ angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Singleplayer-Spinoff des Multiplayer-Beat’em-Ups „Dungeon Fighter Online“, das bei den Entwicklern von Neople bereits seit einigen Jahren in Arbeit ist.

2025 soll der rasante Hack-and-Slash-Ableger für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Ein genauer Termin ist bis jetzt noch nicht bekannt. Dafür gab es kürzlich zwei neue Gameplay-Videos zu sehen.

Entwickler zeigen neue Kampfszenen

Der Publisher Nexon und die Entwickler von Neople haben die beiden neuen Clips zu „The First Berserker: Khazan“ zu der Messe G-Star 2024 veröffentlicht. Die Ausstellung findet vom 14. bis zum 17. November im südkoreanischen Busan statt.

Das erste Video zeigt die Gegend um Mount Heinmach und scheint am Anfang des Spiels stattzufinden. In regelmäßigen Abständen werden kleine Tutorial-Fenster eingeblendet, die die Fähigkeiten des Kämpfers Khazan demonstrieren.

Im zweiten Clip ist der titelgebende Held schon schlagfertiger und nimmt es mit dem Boss Volbaino auf. Dabei zeigt „The First Berserker: Khazan“, wie der Protagonist mit seinen zwei Waffen zuschlägt, die Angriffe des riesigen Bosses abwehrt und blitzschnell ausweicht. In dem Kampf werden auch mehrere verschiedene Angriffsarten vorgeführt.

Entwickler versprechen hartes Soulslike

In „The First Berserker: Khazan“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Khazan, einem mächtigen General des Imperiums Pell Los. Nach falschen Anschuldigungen wird Khazan jedoch des Hochverrats bezichtigt und zum Ausgestoßenen erklärt. Nun muss er sich nicht nur durch seine Feine kämpfen, sondern auch den verfolgenden Truppen des Imperiums entgehen und eine Verschwörung aufdecken.

Den Verantwortlichen nach soll es sich bei „The First Berserker: Khazan“ um ein knallhartes Soulslike handeln, das für echte Fans des Genres geschaffen wurde. Um sich den Feinden erfolgreich zu stellen, lassen sich nicht nur Khazans Fähigkeiten leveln, sondern auch verschiedenste Waffen und Rüstungseffekte zu einem individuellen Spielstil kombinieren.

Quelle: Gematsu

