The Game Awards 2024: Termin, Live-Stream, Spiele – Alle Infos zur Show

Mit den The Game Awards 2024 findet in dieser Woche das letzte große Event eines ereignisreichen Videospieljahres statt. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Show für euch zusammengefasst und verraten, wann und wo ihr die Veranstaltung live verfolgen könnt.

Auch 2024 lässt die Videospielbranche das Jahr mit den The Game Awards ausklingen. Genau wie in der Vergangenheit kommen die Entwickler im Rahmen des von Geoff Keighley moderierten Events noch einmal zusammen und küren die besten Spiele des Jahres.

Darüber hinaus dürfen wir 2024 wohl erneut mit diversen Ankündigungen und Überraschungen rechnen. Doch der Reihe nach. Die wichtigste Frage vorweg: Wann finden die The Game Awards 2024 statt und wo könnt ihr das Event live verfolgen?

In diesem Jahr finden die The Game Awards in der Nacht von Donnerstag, den 12. Dezember auf Freitag, den 13. Dezember 2024 statt. Los geht es hierzulande um 1:30 Uhr. Wer live dabei sein möchte, kann sich die Veranstaltung auf unterschiedlichen Plattformen anschauen.

Darunter Youtube, Twitch oder TikTok.

Welche Spiele sind in diesem Jahr nominiert?

In diesem Jahr kürt eine Jury aus ausgewählten Mitgliedern die besten Spiele des Jahres. Zu den Kategorien, in denen die Titel auf den The Game Awards ausgezeichnet werden, gehören das Game of the Year, die beste Geschichte, der beste Soundtrack, das beste langfristig unterstützte Spiel oder der beste Multiplayer-Titel des Jahres.

Die Liste über alle Nominierten in den unterschiedlichen Kategorien findet ihr hier. Aktuell hat die Community im Zuge des Players‘ Voice Awards noch die Möglichkeit, ihr Spiel des Jahres zu wählen.

Bis zum frühen Donnerstag Morgen um 3 Uhr unserer Zeit findet das finale Voting zum Players‘ Voice Awards statt. Unter den Titeln, die zur Wahl stehen, befinden sich „Black Myth: Wukong“ oder der „Shadow of the Erdtree“-DLC zu „Elden Ring“.

Doch nicht nur die diversen Nominierungen sorgten im Vorfeld der The Game Awards 2024 für reichlich Gesprächsstoff. Stattdessen stieß eine Regeländerung, die die Verantwortlichen in diesem Jahr vornahmen, nicht nur auf Gegenliebe.

Im Detail geht es um die Tatsache, dass Erweiterungen, neue Seasons, DLCs, Remakes und Remaster in allen Kategorien teilnahmeberechtigt sind, „wenn die Jury die neue kreative und technische Arbeit für eine Nominierung für würdig erachtet.“

Welche Ankündigungen wurden bestätigt?

Bei der Verleihung der diversen Auszeichnungen wird es natürlich nicht bleiben. Stattdessen dürfen wir uns auf den The Game Awards auch in diesem Jahr auf diverse Ankündigungen, Überraschungen und Präsentationen freuen. 2024 wird unter anderem der Publisher 2K Games zugegen sein und das Event für Enthüllungen nutzen.

Wie das Unternehmen in den letzten Tagen bestätigte, werden auf den The Game Awards sowohl der Loot-Shooter „Borderlands 4“ als auch Hangar 13s neues Projekt „Mafia: The Old Country“ präsentiert. Bandai Namco Games wiederum nutzt die Veranstaltung für die Ankündigung des vierten und letzten DLC-Charakters der ersten Season von „Tekken 8“.

Des Weiteren erreichte uns in dieser Woche die Bestätigung, dass Hideo Kojima ebenfalls zugegen ist und einen der Preise der The Game Awards 2024 verleihen wird. Dies führte natürlich schnell zur Spekulation, dass uns möglicherweise ein Update oder gar ein neuer Trailer zu „Death Stranding 2: On the Beach“ erwartet.

Laut Andy Robinson, dem Gründer von Videogames Chronicle, sind zudem weitere große Ankündigungen geplant. Konkreter wurde Robinson in diesem Zusammenhang aber nicht.

