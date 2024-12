The Game Awards 2024: Hideo Kojima ist vor Ort – Death Stranding 2 auch?

The Game Awards 2024:

Wie kurz vor dem Start der The Game Awards 2024 bestätigt wurde, dürfen wir uns auch in diesem Jahr auf ein Wiedersehen mit Hideo Kojima freuen. Gibt es möglicherweise auch etwas Neues zu "Death Stranding 2" zu sehen?

In dieser Woche findet mit den The Game Awards 2024 das letzte große Event des Jahres statt. Traditionell werden auf den The Game Awards nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt.

Gleichzeitig war die von Geoff Keighley moderierte Veranstaltung in den letzten Jahren immer wieder für Ankündigungen und Überraschungen zu haben. 2024 dürfte da sicherlich keine Ausnahme bilden. Da Hideo Kojima bei den letzten Events von Geoff Keighley im Prinzip zu den Stammgästen gehörte, dürfte die folgende Ankündigung sicherlich nur die wenigsten unter euch überraschen.

Wie über den offiziellen X-Kanal der The Game Awards bekannt gegeben wurde, wird Hideo Kojima auch in diesem Jahr mit von der Partie sein.

Neue Eindrücke oder Details zu Death Stranding 2?

Bislang ist nur bekannt, dass Hideo Kojima auf den The Game Awards 2024 zu den Branchengrößen gehört, die in einer der diversen Kategorien einen Preis verleihen beziehungsweise ein Spiel auszeichnen werden. Schnell spekulierten die Spieler natürlich, dass es dabei nicht bleiben wird.

Stattdessen hofft die Community darauf, dass Hideo Kojima zudem sein neues Projekt „Death Stranding 2: On the Beach“ im Gepäck haben und uns beispielsweise einen neuen Trailer präsentieren wird. Auch auf neue Details oder möglicherweise einen eingegrenzten Releasezeitraum zu dem ambitionierten Projekt hoffen die Spieler-

Ob es dazu wirklich kommen wird, erfahren wir Ende der Woche. So starten die The Game Awards 2024 in der Nacht von Donnerstag, den 12. Dezember 2024 auf den 13. Dezember 2024 um 1:30 Uhr unserer Zeit.

Kojima über den Entwicklungsstand

Das letzte große Info-Update zu „Death Stranding 2“ lieferte uns Hideo Kojima auf der Tokyo Game Show 2024. Hier sprach der Game Designer unter anderem über den Fertigungsstand des Nachfolgers und gab bekannt, dass die Arbeiten am zweiten Teil zu 30 bis 40 Prozent abgeschlossen sind.

Da diese Aussage aus dem September 2024 stammte, dürften die Entwickler mittlerweile jedoch etwas weiter sein.

Des Weiteren kündigte Kojima an, dass sein Team mit dem Foto-Modus neue Wege gehen möchte. Ohne näher ins Detail zu gehen, wies Kojima darauf hin, dass mit dem Fotomodus angefertigte Schnappschüsse Einfluss auf die Geschichte nehmen. Ein klassischer Fotomodus, mit dem ihr Bilder schießen und bearbeiten könnt, ist natürlich ebenfalls mit von der Partie.

„Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint 2025 für die PS5.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2, The Game Awards.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren