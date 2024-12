Assassin’s Creed Shadows: Alle Gegnertypen und ihre Kampftechniken

Schenkt man dem Game Director von „Assassin’s Creed Shadows“ – Charles Benoit – Glauben, wird jeder Gegner des Spiels mit neuen Fähigkeiten und Bewegungsmustern aufwarten, die sodann „unterschiedliche Aspekte deines Kampfgeschicks auf die Probe stellen.“ So wurde der Ubisoft-Veteran jüngst im hauseigenen Blog zitiert, wo er sämtliche Aspekte des Kampfsystems kommentierte.

Während Benoits Aussage wahrscheinlich als etwas übertrieben bezeichnet werden darf, sieht es dennoch ganz so aus, als stellte „Assassin’s Creed Shadows“ seinen Helden in Nippon einige Gegnervielfalt in den Weg. Insgesamt bekommen es Samurai Yasuke und Ninja-Braut Naome mit sechs Oberkategorien von Feinden zu tun, die aufseiten der Kampftechniken viele Gemeinheiten in petto haben.

Im Folgenden beschreiben wir sämtliche Gegnerklassen und erläutern deren generelle Eigenschaften sowie Kampftechniken. Wenn ihr wissen wollt, was die Hauptfiguren dem entgegenzusetzen haben, werft einmal einen Blick auf die verlinkten Artikel am Ende des Textes.

Das sind die Gegnertypen von Assassin’s Creed Shadows

1. Outlaws (Gesetzlose)

Hintergrund: Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei den Outlaws um Kriminelle oder Opportunisten. Schwächere beuten sie dementsprechend gnadenlos aus.

Kampf: Trotz ihrer mangelnden Kampfausbildung nutzen Outlaws ungewöhnliche Taktiken. Besonders ihre brutalen Kämpfer (Brutes) sind tödlich, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sich die Gesetzlosen noch einmal in Unterkategorien gliedern.

Hintergrund: Rekruten oder Freiwillige, die den Großteil der Armeen eines Clans stellen. Diese Soldaten verfügen im Wesentlichen nur über die Besonderheit, dass sie sich aggressiver gegenüber Naoe, und ängstlicher gegenüber Yasuke verhalten.

Kampf: Ashigaru-Soldaten greifen auf eine Standardbewaffnung zurück und verwenden konventionelle Kampftechniken.

3. Ronin

Hintergrund: Japan-Kundige wissen sicher schon, dass es sich bei den Ronin um herrenlose Samurai handelt, die in „Assassin’s Creed Shadows“ meist in den Diensten von Naoes und Yasukes Feinden stehen. Ronin streifen durch die Lande und greifen bei Sichtkontakt grundsätzlich an.

Kampf: Diese Art von Samurai pflegt es, durch ein lotteriges Äußeres Inkompetenz vorzutäuschen. Tatsächlich aber sind Ronin sehr gut mit dem Schwert ausgebildet und deshalb nicht zu unterschätzen.

4. Samurai

Hintergrund: Natürlich, Samurai sind hochqualifizierte Krieger, die eine Vielzahl an Waffen mit sich führen können – vom handelsüblichen Katana bis hin zum mächtigen Kanabo. Auch stehen ihnen eine beeindruckende Auswahl an Rüstungssets zur Verfügung; selbst sehr hochstufige Endgame-Sets zählen dazu.

Kampf: Wenn sie einen Gegner in der Nähe vermuten, sind Samurai äußerst wachsam. Einmal losgelassen, stellen sie eine ernsthafte Bedrohung dar, denn sie verfügen über viele Angriffs- und Kontertechniken. Am wirksamsten gegen die Samurai sind Überraschungsangriffe oder Attentate.

5. Samurai Daisho

Hintergrund: Daisho stellen eine Unterart der Samurai dar. Man könnte sie als Elite-Samurai bezeichnen, und als solche sind sie ausschließlich innerhalb von militärischen Burganlagen präsent. Ihre Besiegung führt übrigens zur fettesten Beute des Spiels.

Kampf: Daisho verfügen über komplexe Kampfstile, die viele Techniken miteinander verbinden. Sie sind allein schon wahre „Türsteher", doch kommen sie in Gruppen, wird es so richtig brenzlig.

6. Guardians (Wächter)

Hintergrund: Eine Elitegruppe beeindruckender Samurai, die als Verstärkung eingesetzt wird, sobald in einer Provinz Alarm ausgelöst wird.

Kampf: Mit ihren unverkennbaren weißen Mähnen und Gesichtsmasken zielen sie darauf ab, ihren Gegnern Angst einzuflößen. Wächter liefern einige der schwierigsten Kämpfe von „Assassin's Creed Shadows".

Gegnerische Kampftechniken in Assassin’s Creed Shadows

Die untenstehenden Techniken sind sozusagen Kernmechaniken. Das heißt, dass Yasuke und Naoe während Auseinandersetzungen durchaus noch anderen Angriffstypen begegnen. Die meisten Attacken erfolgen nach bestimmten Mustern, deren Studium die Überwindung von Kontrahenten erleichtert.

Schlagserien (Flurry Attacks)

Merkmal: Blauer Glanz auf der Waffe des Gegners.

Technik: Eine schnelle Schlagfolge, die nicht durch Blocken oder Ausweichen unterbrochen werden kann.

Eine schnelle Schlagfolge, die nicht durch Blocken oder Ausweichen unterbrochen werden kann. Gegenstrategie: Fortgeschrittene Helden können jeden Schlag parieren, um den Gegner so in einen verwundbaren Status zu versetzen.

Unaufhaltsame Angriffe (Unstoppable Attacks)

Merkmal: Roter Glanz auf der Waffe.

Technik: Schwerwiegende Angriffe, die getreu ihrem Namen durch keine Gegenaktion unterbrochen oder abgewehrt werden können.

Schwerwiegende Angriffe, die getreu ihrem Namen durch keine Gegenaktion unterbrochen oder abgewehrt werden können. Gegenstrategie: Idealerweise wird natürlich ein Ausweichmanöver durchgeführt, wobei ein perfektes Ausweichen den Gegner hier in einen verwundbaren Zustand überführt.

So sehen unaufhaltsame Angriffe in „Assassin’s Creed Shadows“ aus.

Defensive Aktionen

Freilich sind die Feinde von „Assassin’s Creed Shadows“ nicht gewillt, für Naoe oder Yasuke als Sandsäcke herzuhalten. So wehren sich Outlaw, Ronin & Co unter anderem mit einfachen Ausweichschritten nach hinten, um einzelnen Schlägen auszuweichen, oder sie führen unaufhaltsame Konterangriffe aus.

Interessant: Je mehr Gegner an einem Kampf beteiligt sind, desto weniger defensive Aktionen führen sie durch. Sie vertrauen nämlich darauf, dass ihre schiere Anzahl ausreicht, um den jeweiligen Protagonisten zu überwältigen. Im klassischen Eins-gegen-Eins-Duell dagegen versucht ein Gegenspieler quasi dauerhaft, die Niederlage zu vermeiden. Dadurch wird es unerlässlich, die eigenen Angriffe zu variieren und jede gelernte Bewegung einzusetzen.

Waffen und Kampftechniken der Hauptfiguren von „Assassin’s Creed Shadows“:

Yasuke und Naoe werden am 14. Februar 2025 in Aktion treten, und zwar auf PC, macOS, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Auf dem PC ist für „Assassin’s Creed Shadows“ der Vertrieb über Ubisoft Connect, Epic Games Store sowie Steam geplant.

