PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 21 mit PS Portal und Dragon Age The Veilguard

Der PlayStation-Adventskalender 2024 bietet am dritten Advent einen neuen Hauptgewinn. PS-Fans erhalten mit reichlich Losglück den Cloud/Streaming-Handheld PlayStation Portal. Auch ein Spiel ist mit an Bord.

Sony feiert 30 Jahre PlayStation mit einem besonderen Adventskalender, der passend zum Jubiläum 30 Türchen umfasst. Dahinter verbergen sich Hard- und Software-Gewinne, darunter recht attraktive Hauptpreise.

Tag 21: Das können Teilnehmer heute gewinnen

Am 21. Tag des Adventskalenders wird ein Exemplar von PS Portal zusammen mit dem Spiel „Dragon Age: The Veilguard“ und dem Vyrantium-Pack verlost. Der zuerst genannte Handheld ist seit kurzer Zeit auch Cloud-tauglich, sodass die PS5 ausgeschaltet bleiben kann. Voraussetzung für das Cloud-Gaming ist eine Mitgliedschaft bei PS Plus Premium.

Der Nebenpreis umfasst ausschließlich „Dragon Age: The Veilguard“, während der Sofortpreis einen PSN-Avatar namens Ice Dragon bereithält.

Die Gewinne in der Übersicht:

Hauptpreis: PS Portal samt Dragon Age The Veilguard und Vyrantium-Pack

PS Portal samt Dragon Age The Veilguard und Vyrantium-Pack Nebenpreis: Dragon Age The Veilguard

Dragon Age The Veilguard Sofortpreis: Ice Dragon als PSN-Avatar

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt nach wie vor über Credits, die Spieler unter anderem durch tägliches Einloggen, das Absolvieren von Quizfragen, Minispielen oder über Social-Media-Aktionen verdienen können. Nachfolgend geht es ohne Umwege zum Gewinnspiel:

Rückblick: Meilensteine des Jahres 2014

Neben den Gewinnen wirft der Adventskalender regelmäßig einen Blick auf Ereignisse in der PlayStation-Geschichte. Im Jahr 2014 brachte Sony mit PS Now eine umfassende Streaming-Games-Flatrate in das PSN. Für einen monatlichen Beitrag erhielten Spieler Zugang zu über 650 Titeln, die aus den PS2-, PS3- und PS4-Generationen stammen. Zwischenzeitlich wurde PS Now ein Teil von PS Plus Premium

Mit PlayStation TV hatten Spieler die Möglichkeit, PlayStation-Vita-Games auf einem größeren Fernseher zu erleben. Ebenfalls war es möglich, ausgewählte Konsolenspiele via Remote Play auf einem anderen Bildschirm zu spielen. Der ursprüngliche Launch erfolgte schon 2013 in Japan.

2014 feierte Sony ebenfalls das 20-jährige Jubiläum der PlayStation. Damals brachte das Unternehmen die 20th Anniversary Limited Edition PS4 auf den Markt – limitiert auf 12.300 Exemplare. Zum 30. Jubiläum weitete Sony die Hardware-Offensive deutlich aus.

Weitere Meldungen rund um PlayStation:

Der PlayStation-Adventskalender läuft bis zum 24. Dezember 2024. Parallel dazu wurden im Einzelhandel thematische PlayStation-Adventskalender mit einem eigenen Gewinnspiel verkauft.

Weitere Meldungen zu PlayStation-Adventskalender 2024.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren