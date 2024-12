Sony: Allzeithoch dank PlayStation-Erfolg – Aktie geht durch die Decke

Einen außergewöhnlichen Aktienerfolg darf die Sony Corporation für sich verbuchen: Die Wertpapiere des japanischen Konzerns stiegen am Dienstag auf ein historisches Hoch von 3.338 Yen (22 US-Dollar). Damit wurde der Rekordwert von 3.260 Yen je Aktie aus dem Jahr 2000 übertroffen.

Eine wesentliche Rolle für das Unternehmenswachstum spielten neben anderen Unterhaltungssparten Sonys Gewinne im PlayStation-Segment. Im zweiten Quartal von Juli bis September konnte hier ein operatives Einkommen von ungefähr 900 Millionen Dollar erzielt werden. Für das laufende Geschäftsjahr bis zum März 2025 erwartet Sony weiterhin ein Rekordbetriebsergebnis.

Darum prognostiziert Sony ein Rekordjahr

Schon im Rahmen der Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 stützte Sony seine weitere Prognose auf zwei Entwicklungen im PlayStation-Bereich. Zum einen haben die Verkaufszahlen von Third-Party-Spielen zu hohen Umsätzen beigetragen; und zum anderen konnten signifikante Zuwächse bei den PlayStation Plus-Abonnements verzeichnet werden.

Allerdings sind aktuelle Zahlen zu den Abonnements nicht verfügbar. Die zuletzt offiziell bestätigte Angabe stammt aus dem vierten Quartal des Fiskaljahres 2022. Damals waren es insgesamt 47,4 Millionen zahlende Kunden, die den PlayStation-Plus-Dienst nutzten. Gleichwohl deutet ein 25-prozentiger Umsatzanstieg der Network Services-Sparte, zu der PlayStation Plus zählt, darauf hin, dass sich die Abonnentenzahlen positiv entwickeln.

Zusätzlich gab Sony im März 2023 bekannt, dass zirka 30 Prozent der PS-Plus-Mitglieder eines der teureren Abonnements (Extra oder Premium) nutzten. Davon entfielen 13 Prozent auf das Extra- und 17 Prozent auf das Premium-Abo.

Womit Sony seinen Gaming-Erfolg fortzusetzen gedenkt:

Um Sony ist es in diesen Tagen wahrlich nicht still. So begeht der Unterhaltungsriese unter anderem das 30. PlayStation-Jubiläum mit einem Website-Update, das die Chronik der Marke in Bildern und Videos feiert. Anlässlich des runden Geburtstags wurden außerdem „30th Anniversary Editions“ der PS5 Digital und PS5 Pro veröffentlicht – natürlich im klassischen, mausgrauen Design der PlayStation 1.

