PS5: Sony präsentiert Highlights für 2025 in neuem Trailer

Die Flut an Spielen für 2024 ist größtenteils beendet, doch bereits im kommenden Jahr geht es gleich Schlag auf Schlag weiter. Passend dazu hat Sony nun einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der einen Überblick über die potenziellen PS5-Highlights für 2025 verschafft.

Dabei konzentriert sich Sony sowohl auf First- als auch Third-Party-Titel, die allesamt im nächsten Jahr für die PlayStation 5 erscheinen sollen. So bekommen wir im neuen Video unter anderem Szenen aus Sony-Schwergewichten wie „Ghost of Yotei“ und „Death Stranding 2“ zu Gesicht, sehen aber auch Ausschnitte aus vielversprechenden Titeln anderer Hersteller, wie beispielsweise „Assassin’s Creed: Shadows“, „Monster Hunter Wilds“ oder „Doom: The Dark Ages“.

Übersicht über alle PS5-Highlights für 2025 aus Sonys neuem Trailer

Ghost of Yotei (2025)

(2025) Death Stranding 2: On the Beach (2025)

(2025) Monster Hunter Wilds (28. Februar 2025)

(28. Februar 2025) Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (21. Februar 2025)

(21. Februar 2025) Assassin’s Creed Shadows (14. Februar 2025)

(14. Februar 2025) Little Nightmares 3 (2025)

(2025) Borderlands 4 (2025)

(2025) Doom: The Dark Ages (2025)

(2025) Mafia: The Old Country (2025)

(2025) Hell is Us (2025)

(2025) Forever Skies (2025)

(2025) Dynasty Warriors: Origins (17. Januar 2025)

(17. Januar 2025) Civilization 7 (11. Februar 2025)

(11. Februar 2025) Baby Steps (2025)

(2025) The Midnight Walk (Frühjahr 2025)

(Frühjahr 2025) Where Winds Meet (2025)

GTA 6 ist nicht dabei

Natürlich werden abseits der im Trailer gezeigten Titel auch noch weitere Spiele im nächsten Jahr erscheinen. Eines der meist erwarteten Games dürfte in jedem Fall auch „GTA 6“ sein, welches Sony in seinem Video zu den PS5-Highlights für 2025 allerdings unterschlagen hat. Aktuell ist für das Open-World-Spektakel von Rockstar Games eine Veröffentlichung für den Herbst 2025 vorhergesehen. Doch möglicherweise könnte es noch zu einer Verschiebung kommen.

In jedem Fall scheint ein Blick auf das kommende Spielejahr für Besitzer einer PlayStation 5 schon jetzt ziemlich vielversprechend auszusehen. Gerade in diesem Jahr waren einige Spieler – vor allem im Hinblick auf Sonys exklusive PlayStation-Titel – teils doch unzufrieden. Ob Sony für 2025 noch weitere First-Party-Spiele in der Hinterhand hat, bleibt abzuwarten.

Auf welche PS5-Games ihr euch im nächsten Jahr am meisten freut, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren wissen lassen.

Und falls euch interessiert, wie euer Spielejahr 2024 im Detail so gelaufen ist, solltet ihr einen Blick auf den von Sony heute verfügbar gemachten PlayStation Wrap-Up 2024 werfen. Dort erwarten euch wieder jede Menge interessanter Statistiken zu euren gespielten Spielen und erreichten Erfolgen.

