World of Tanks Modern Armor: Gewinnt auf PLAY3.DE eine PS5 Slim zum Start des Winterfests

Ihr seid Fans von "World of Tanks Modern Armor" und möchtet auch noch etwas gewinnen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn in Zusammenarbeit mit Wargaming dürfen wir ein kleines Gewinnspiel zum Multiplayer-Hit veranstalten!

Seit beinahe neun Jahren begeistern die fordernden Mehrspieler-Gefechte von „World of Tanks Modern Armor“ auch Spieler auf den aktuellen Heimkonsolen von Sony und Microsoft. Pünktlich zu Weihnachten hat sich Entwickler und Publisher Wargaming nun eine ganz besondere Überraschung für alle Fans des Multiplayer-Hits ausgedacht: Eine Ingame-Aktion zu den bevorstehenden Feiertagen und ein kleines Gewinnspiel mit einer PlayStation 5 als Preis!

Erinnerung: Das Gewinnspiel endet heute Nacht.

In Kooperation mit Wargaming dürfen wir diesen Preis, zu dem auch noch ein paar Ingame-Boni hinzukommen, an euch verlosen! Was der Gewinn genau beinhaltet und was ihr tun müsst, um eine Chance auf die PS5 zu haben, erfahrt ihr weiter unten im Artikel.

Zunächst möchten wir euch das weihnachtliche Ingame-Event kurz vorstellen, das euch bald auf den heiß umkämpften virtuellen Panzerschlachtfeldern bevorsteht.

Das Winterfest versprüht seine Magie

Genauer erwartet euch das Winterfest, das vom 10. Dezember 2024 bis zum 7. Januar 2025 in „World of Tanks Modern Armor“ läuft. Hierbei handelt es sich um ein besonderes Ingame-Event, das euch allerlei neue Geschenke, Inhalte und Spielmodi bietet. Gemeinsam mit anderen Spielern und Spielerinnen stellt ihr euch einer mächtigen neuen Gegnerin entgegen, der Eiskönigin. Ob eure vereinten Kräfte ausreichen, um ihre frostigen Attacken zurückzuschlagen?

Außerdem könnt ihr während des vierwöchigen Events eine neue Ingame-Premiumwährung erspielen: Schneebälle. Diese könnt ihr auf unterschiedliche Arten und Weisen erspielen, um sie später gegen verschiedene Geschenke einzutauschen.

Ihr möchtet noch mehr über das Winterfest in „World of Tanks Modern Armor“ erfahren? Dann lest euch HIER unbedingt unsere ausführlichere Übersicht zum Event durch. Und falls ihr weitere Infos direkt von der Quelle haben möchtet, kommt ihr HIER zur offiziellen „Winterfest“-Website.

Gewinnt eine PS5 Slim und Ingame-Boni für World of Tanks Modern Armor

Diese Preise könnt ihr bei unserem „World of Tanks Modern Armor“-Gewinnspiel ergattern:

1x PlayStation 5 Slim (Disc-Edition)

5x digitale Ingame-Inhalte (Tier IX Kampfpanzer 50t + Garagenplatz + 30 Tage Premiumspielzeit)

So könnt ihr gewinnen: Das Gewinnspiel hat euer Interesse geweckt? Dann könnt ihr glücklicherweise ganz einfach teilnehmen! Verratet uns in einem Kommentar unter diesem Artikel, welches euer Lieblingspanzer in „World of Tanks Modern Armor“ ist. Solltet ihr noch keinen PLAY3.DE-Account haben, könnt ihr das fix unter diesem Link ändern.

Teilnahmebedingungen:

Der Preis wird per Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Mitarbeiter von PLAY3.DE sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 15. Dezember 2024 um 23:59 Uhr.

Welches ist euer Lieblingspanzer im Multiplayer-Hit „World of Tanks Modern Armor“?

