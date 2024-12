62 Prozent Rabatt: PS5-Kracher mit Kratos zum Weihnachtspreis

In „God of War: Ragnarök“ reist der legendäre Kratos mit seinem Sohn Atreus durch die neun Welten der nordischen Mythologie. Was das Duo aus Vater und Sohn dabei alles erlebt, kann nun zu einem Rabatt von starken 62 Prozent in Erfahrung gebracht werden.

Das ursprüngliche „God of War“ aus dem Jahr 2005 stellt Kratos als einen rachsüchtigen und brutalen Krieger dar. Mit der Zeit wurde der Charakter jedoch zu einem komplexen Antihelden, der sowohl mit seiner Vergangenheit als auch seinem Zorn zu kämpfen hat. Entsprechend tiefgründig und emotional geht bisweilen „God of War: Ragnarök“ zu Werke – und es dürfte für Action-Fans wohl eine Pflichthandlung darstellen, den muskulösen Kahlkopf durch sein aktuelles Abenteuer zu lotsen.

Dies kann momentan ausgesprochen günstig getan werden, denn Media Markt bietet die Versionen für PlayStation 5 und 4 zu einem Rabatt von beachtlichen 62 respektive 71 Prozent an. Damit kostet „God of War: Ragnarök“ in der PS5-Fassung rund 30 Euro, während der Kauf der PS4-Variante mit einem Preis von gut 20 Euro schmackhaft gemacht wird.

Worum geht es in God of War: Ragnarök?

In dem mehrfach ausgezeichneten Action-Adventure finden sich Kratos und Atreus inmitten der drohenden Apokalypse, Ragnarök, wieder. Obwohl die epischen Zusammentreffen des Vater-Sohn-Gespanns mit Göttern wie Thor oder Odin Höhepunkte der Geschichte darstellen, fokussiert sich „God of War: Ragnarök“ auf die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren und deren Befindlichkeiten.

So ist Atreus, der in den zahlreichen Auseinandersetzungen Pfeil und Bogen führt, neugierig auf seine wahre Identität als Loki und sucht Antworten zu seiner Rolle in Prophezeiungen. Derweil versucht Kratos, seinen Sohn mit Chaosklingen und Leviathan-Axt zu schützen, ringt zugleich aber mit seinem eigenen Erbe als Gott des Krieges sowie den Konsequenzen seiner Entscheidungen.

Auch abseits der großartig inszenierten Filmsequenzen gibt es Momente, in denen alle Pfeile und Totschläger ruhen. So wurden in die nordische Spielwelt Umgebungsrätsel und Erkundungselemente integriert, allerdings gestaltet sich der Spielverlauf des PlayStation-Exklusivtitels sehr linear.

Die PS5-Version von „God of War: Ragnarök“ bietet gegenüber der PS4-Fassung übrigens erhebliche Vorteile bei der Grafik, Performance und Immersion, da sie den DualSense-Controller einbindet und zudem 3D-Audio verwendet. Wer also die Wahl hat, sollte definitiv zur PlayStation-5-Version greifen. Inwiefern diese die PS5 Pro unterstützt, könnt ihr dem oben verlinkten Artikel entnehmen.

