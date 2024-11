God of War Ragnarök: Update mit PS5-Pro-Support, Gameplay-Optionen und Bugfixes

God of War Ragnarök:

Das Santa Monica Studio hat ein neues Update für "God of War Ragnarök" herausgebracht. Wie versprochen kommen dadurch die PS5-Pro-Funktionen hinzu, die aber nicht alles sind.

Natürlich gehört auch „God of War Ragnarök“ zu den Titeln, die den Leistungsumfang der heute veröffentlichten PS5 Pro nutzen. Das dafür notwendige Update hat Sony Santa Monica heute bereitgestellt.

Neuer Modus und weitere Optionen für God of War Ragnarök

Welche Verbesserungen auf der PS5 Pro geboten werden, verraten die offiziellen Patch Notes. Es gibt einen neuen Modus, der bei einer Framerate von 60 Bildern pro Sekunde die Funktionen des Auflösungsmodus aktiviert.

Entscheidet ihr euch für den Modus „Hohe Bildrate„, profitiert ihr von einer unbegrenzten Framerate, sofern ihr auf einem Monitor mit variabler Bildwiederholrate spielt.

Der normale Performance-Modus wird auf der Pro-Konsole nochmal verstärkt. Wie genau das Spielerlebnis dadurch läuft, dürften Tests in Kürze zeigen.

Zusätzlich zum Temporal Anti-Aliasing ist jetzt noch die Option PlayStation Spectral Super Resolution verfügbar. Dahinter steckt ein KI-Upscaler, um bei hohen Bildraten eine hochwertige Grafik darstellen zu können.

Die Optionen für Pro-Spieler sind nicht der einzige Inhalt des „God of War Ragnarök“-Updates. Auch Besitzer des Standardmodells dürfen sich über ein paar Optionen und Verbesserungen freuen. So gibt es ab sofort in den Einstellungen die Möglichkeit, Hinweise bezüglich Rätsel zu reduzieren.

Außerdem ist eine neue Zugänglichkeitsoption verfügbar, die Audiobeschreibungen in allen Zwischensequenzen anzeigen.

Fehlerbehebungen sind ebenfalls Teil des Updates:

Ein Problem behoben, bei dem Brok nicht korrekt zum Laden in Frey’s Lager geleitet wurde.

Problem behoben, bei dem Hilts sich nicht herstellen lassen, wenn der Gegenstand nicht vor einem NG+ Lauf hergestellt wurde

Spezielle Ressourcen, die für die Herstellung von Hilts notwendig sind, können nicht mehr verkauft werden

Spezielle Ressourcen für die Herstellung von Hilts droppen wieder, wenn der Spieler den Gegenstand versehentlich verkauft hat

„God of War Ragnarök“ ist seit dem 9. November 2022 für PS5 und PS4 verfügbar. Alle Besitzer können sich zusätzlich den kostenlosen „Valhalla“-DLC herunterladen. Am 19. September dieses Jahres ist das Götter-Abenteuer schließlich auch für den PC erschienen, wobei die Nutzer eine gewisse Kritik äußerten.

