Horizon Forbidden West auf der PS5 Pro: Ist “Guerilla Super Resolution” das bessere PSSR?

Die technische Optimierung von “Horizon Forbidden West” für die PS5 Pro brachte eine Reihe von Verbesserungen zum Vorschein. Dank einer besonderen Upscaling-Technologie profitiert das Spiel von einer stabileren Performance und optimierten Bildqualität.

Überraschend kommt dabei aber nicht Sonys PSSR zum Einsatz. Das KI-gestützte Upscaling-Verfahren wurde mit der PS5 Pro eingeführt, konnte bislang aber nicht in allen Spielen überzeugen. Stattdessen setzt Guerrilla Games auf eine eigene Upscaling-Technologie, die Digital Foundry in einer Analyse als „Guerilla Super Resolution“ (GSR) bezeichnet.

Horizon mit einer der besten Upscaling-Technologien

Die PS5-Version von „Horizon Forbidden West“ bietet zwei Hauptmodi: den Performance-Modus und den Resolution-Modus. Letzterer nutzt eine native 4K-Auflösung bei 30 FPS, während der Performance-Modus etwa 1800p samt dynamischer Auflösungsskalierung und 60 FPS bietet, aber mit einer geringeren Bildqualität.

Auf der PS5 Pro profitieren Spieler vom neuen Performance-Pro-Modus, der intern mit rund 1440p bei 60 FPS eine signifikante Verbesserung der Bildqualität ermöglicht. Subpixeldetails, Texturen und Anti-Aliasing wurden optimiert, wodurch insbesondere bei zum Teil transparenten Objekten wie Laub eine deutliche Steigerung der Klarheit zu beobachten ist.

Zudem wurden die Bildschirmreflexionen und Tiefenschärfeeffekte verbessert, ohne dass das charakteristische Checkerboard-Muster oder das Schimmern in der Tiefenschärfe störend zum Vorschein kommen.

Beim Auflösungsmodus fallen die Unterschiede weniger ins Gewicht. In der Pro-Version sieht er „einen Hauch schärfer aus und hat diese besseren Bildschirmreflexionen“. Aufgrund der Beschränkung auf 30 FPS wird er nicht empfohlen.

Besser als DLSS und FSR?

Im Vergleich zu anderen Upscaling-Techniken wie DLSS und FSR liefert GSR laut Digital Foundry insbesondere bei Reflexionen und Bewegungsdarstellungen bessere Ergebnisse, ohne dabei die Bildqualität zu beeinträchtigen. Während DLSS bei feinen Details etwas überlegen ist, punktet GSR vor allem in den Bereichen Reflexionen und Bewegungen.

Vor DLSS muss sich die Guerrilla-Technologie nicht verstecken. (Bildquelle: Digital Foundry)

In den „Horizon Forbidden West“-Tests schnitt die Guerrilla-Technologie zudem besser ab als AMDs FSR 3, das aufgrund von Weichzeichnung und Verzerrung in ruhigen Szenen teilweise Schwächen zeigte. Tendenziell neigt FSR dazu, Artefakte zu verursachen, was zu verschwommenem Gras bei einer statischen Kamera und allgemein weicheren Bildern führt. Der Guerrilla-Upscaler bietet hier eine viel schärfere und weniger verschwommene Bildqualität und sorgt insgesamt für eine akzeptable Auflösung.

Laut Digital Foundry liefert Guerillas Upscaling letztlich “eine der saubersten rekonstruierten Bildqualitäten, die wir auf Konsolen gesehen haben”.

Der Einfluss von GSR auf die Performance

Der Performance-Pro-Modus von „Horizon Forbidden West“ bietet eine nahezu konstante Bildrate von 60 FPS, auch wenn leichte Einbrüche in besonders intensiven Spielszenen auftreten können. Der Pro-Auflösungsmodus mit 30 FPS sei abgesehen von den üblichen Frame-Drops bei Kameraschnitten 100 Prozent perfekt.

Zusätzlich wird auf der PS5 Pro eine 120-Hz-VRR-Unterstützung angeboten, die es ermöglicht, mehr als 60 FPS zu erreichen. Für Spieler, die eine Balance zwischen Leistung und visuellen Details suchen, bleibt der Performance-Pro-Modus mit 60 FPS jedoch die bevorzugte Wahl.

Weitere Einzelheiten zu den Testergebnissen liefert der Begleittext zum nachfolgenden Video von Digital Foundry:

Die GSR-Technologie wurde von Guerrilla Games speziell für die eigenen Titel entwickelt und bereits in „Horizon Forbidden West“ sowie „Horizon Zero Dawn Remastered“ angewendet. Zukünftige Spiele von Guerrilla Games und möglicherweise auch anderen Sony-Studios könnten ebenfalls von dieser Technologie profitieren.

Die PS5 Pro kam Anfang November zum Preis von rund 800 Euro auf den Markt. Vereinzelte Preissenkungen gab es bereits – allerdings nicht von Sony initiiert. Hier dürfte es im kommenden Jahr zu den ersten übergreifenden Aktionen kommen, wie etwa bei der PS5 Slim.

