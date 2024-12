Astro Bot: Erhält deutschen „game Sales Award“, weit hinter Landwirtschafts-Simulator

Mit seinem Hit-Platformer „Astro Bot“ sackt Team Asobi derzeit Auszeichnung um Auszeichnung ein. Bei den „Game Awards 2024“ nahm der Ausnahmetitel unter anderem den „Game of the Year“-Preis mit; bei den „Equinox Latam Game Awards“ wurde „Astro Bot“ zum besten PlayStation-Spiel gekürt; die „PlayStation Game of the Year Awards“ honorierten Team Asobis Leistung mit der Auszeichnung „Bestes PS5-Spiel“; und so weiter.

Jüngst kam aus Deutschland noch der goldene „game Sales Award“ hinzu, wie „game – Verband der deutschen Games-Branche“ auf seiner Website mitteilte. Grund der Verleihung: 100.000 „Astro Bot“-Kopien sind hierzulande schon verkauft worden. Das kann sich sehenlassen, doch es sind zwei andere Videospiele, die in Deutschland klar die Nase vorn haben.

Landwirtschafts-Simulator 2025 mit Doppel-Platin

So erhöhte Ubisofts AAA-Produktion „Avatar: Frontiers of Pandora“ bei den deutschen Verkäufen um weitere 100.000 Kopien – Platin für insgesamt 200.000 verkaufte Einheiten. Giants Softwares „Landwirtschafts-Simulator 2025“ nahm sich daraufhin die Freiheit, diese beachtliche Zahl sogar noch zu verdoppeln: 400.000 verkaufte Kopien in Deutschland, und damit Doppel-Platin für die erfolgreiche Simulationsserie aus Schweizer Landen.

Alle Verkaufszahlen verstehen sich plattformübergreifend. „Game – Verband der deutschen Games-Branche“ vergibt seinen Award in den Kategorien Gold, Platin, Doppel-Platin und Multi-Platin; letztere Größe von 600.000 verkauften Exemplaren wurde im November demzufolge von keinem Spiel erreicht.

„Game – Verband der deutschen Games-Branche“ ist unter anderem Mitveranstalter der gamescom sowie Gesellschafter der USK. Der eingetragene Verein sieht sich als der zentrale Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft, der „alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz“ beantwortet. Laut eigener Aussage strebt „game“ danach, Deutschland zum Herzen der Games-Welt zu machen.

