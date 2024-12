Xbox Series X: Medienbericht – Zieht sich Microsoft aus dem ersten europäischen Land zurück?

Spieler aus einigen europäischen Ländern beklagen sich über den Mangel an Xbox-Series-X-Konsolen. Ein in den sozialen Netzwerken geteiltes Statement deutet auf eine strategische Maßnahme hin. Doch was ist dran?

Seit einiger Zeit häufen sich Berichte über die zunehmend eingeschränkte Verfügbarkeit der Xbox Series X in europäischen Märkten. Spieler aus Ländern wie Polen, Tschechien und Ungarn – aber auch aus Spanien – berichten von Schwierigkeiten, die Konsolen in lokalen Geschäften zu erwerben.

Die Situation soll das Resultat einer strategischen Neuausrichtung von Microsoft sein, bei der die Redmonder einen Fokus auf Cloud-Gaming samt Game Pass legen. Darauf deutet zumindest eine in den sozialen Netzwerken geteilte, jedoch nicht offiziell bestätigte Stellungnahme des Kundensupports hin.

Der polnische CHIP-Ableger spricht basierend darauf gar von einer “schockierenden Entscheidung von Microsoft” und titelt: “Xbox verschwindet aus Polen”. Doch auch eine offizielle Aussage liegt vor.

Verkaufszahlen niedriger als erwartet?

Laut der geteilten Stellungnahme sei der Mangel an verfügbaren Xbox-Series-X-Konsolen in einigen europäischen Märkten das Resultat eines strategischen Wandels. Microsoft habe sich entschieden, den Fokus weniger auf die physische Konsole zu legen.

Im Wortlaut heißt es: „Die Nichtverfügbarkeit der Xbox Series X in Märkten wie Polen und einigen europäischen Ländern ist größtenteils auf den strategischen Wechsel von Microsoft zurückzuführen, sich auf Cloud-Gaming und Abonnementdienste wie Game Pass zu konzentrieren, anstatt physische Konsolen zu bewerben oder zu vertreiben.“

Der weitere Abschnitt der Stellungnahme wird recht direkt und lässt die Echtheit zumindest anzweifeln: “Diese Änderung ist eine Folge der niedriger als erwarteten Verkaufszahlen in diesen Regionen. Infolgedessen hat Microsoft seine Marketinganstrengungen für Xbox-Hardware zugunsten anderer Spieldienste reduziert.”

Die Aussagen sind nicht verifiziert. Und sollten sie tatsächlich vom polnischen Xbox-Kundensupport stammen, könnte es sich auch um den Alleingang eines Mitarbeiters handeln. Die mangelhafte Verfügbarkeit in einigen europäischen Ländern ist allerdings eine Tatsache, wie ein Blick in die sozialen Netzwerke nahelegt.

Eingeschränkte Verfügbarkeit in mehreren Ländern

In verschiedenen europäischen Ländern berichten Nutzer, dass die Xbox Series X kaum erhältlich ist. In Polen und Tschechien etwa ist die Konsole nur in begrenztem Umfang verfügbar. In Spanien und Ungarn sind große Einzelhändler den User-Berichten zufolge nahezu ausverkauft. Und die wenigen noch vorhandenen Geräte seien schnell vergriffen.

„Das erklärt, warum es in Polen in den letzten Monaten keinen Rabatt für XSX gab. Sie haben einfach den Versand neuer Konsolen in bestimmte europäische Länder eingestellt. Es ist zum Kotzen. Wirklich“, kommentierte ein Reddit-Nutzer den neusten Bericht.

Ein weiterer User beschrieb die Situation in einem anderen osteuropäischen Land: „In Tschechien ist die Situation ganz ähnlich. XSX ist nirgendwo allgemein erhältlich. Nur die großen Einzelhändler haben jeden Morgen einige Exemplare im Angebot, die aber von den Spielern schnell aufgekauft werden.“

Bestätigung gab es von einem weiteren Spieler aus diesem Land: “Die Series X ist oft nicht verfügbar, und wenn sie verfügbar ist, ist sie mit rund 600 Euro überteuert – inklusive Steuern, aber immerhin. Ich glaube, es gibt ein Lieferproblem in der Region.”

Ein Teilnehmer aus Ungarn konnte für den derzeitigen Mangel eine Erklärung aufschnappen: “Laut Bestbyte (lokaler Laden) haben sie die Produktion der schwarzen Standard-Xbox-Serie-X-Konsolen eingestellt. Die Produktion der neuen Konsolen (2TB-Serie X und All Digital) dauert länger und sie lassen Länder mit niedrigen Verkaufszahlen einfach außen vor.”

Zurück zum polnischen Markt. Auf Resetera schrieb jemand: “Nun, ich habe versucht, einige zusätzliche Antworten von Xbox-/Microsoft-PL-Vertretern zu bekommen, aber niemand schien an einem Gespräch interessiert zu sein.”

Laut seiner Aussage sei Polen “nie großer Schwerpunkt für Microsoft” gewesen. Man habe XBL erst 2010 und nach großem Druck der lokalen Community bekommen. “Die aktivste Xbox-PR gab es hier, es war die späte Xbox-One-Generation, als sie Game Pass in den Himmel trieben”, erläuterte er weiter.

Microsoft meldet sich zu Wort

Eine offizielle Stellungnahme gab es dann doch. Und zwar gegenüber einer polnischen Android-Webseite: “Aufgrund der hohen Verbrauchernachfrage nach Xbox Series X-Konsolen ist das Angebot während der Weihnachtszeit in Polen begrenzt”, wird die Xbox-Pressestelle zitiert.

Und weiter: „Gleichzeitig möchten wir darüber informieren, dass die Xbox Series S weiterhin im ganzen Land zum Kauf angeboten wird. Wir empfehlen Spielern, xbox.com/regions zu besuchen, um weitere Informationen zu Xbox-Spieloptionen zu erhalten.“

Diese Situation spiegelt sich im Grunde im offiziellen Microsoft-Store wider. Er begrüßt polnische Kunden, die eine Xbox Series X erwerben möchten, mit einer Botschaft: “Produkt nicht verfügbar.“ Die Xbox Series S hingegen ist sogar mit einem Rabatt zu haben.

Unabhängig von der Konsolensituation findet durchaus ein Wandel statt: Microsoft Gaming befindet sich seit der Übernahme von Activision Blizzard in einer neuen Publisher-Rolle und sieht es pragmatisch: Nahezu jedes Gerät mit einem Bildschirm wird mittlerweile als eine Xbox betrachtet, was in einer umfangreichen Marketing-Kampagne beworben wurde. Und laut Microsoft-CEO Satya Nadella definiert sich die Bezeichnung “Xbox-Fan” künftig anders.

