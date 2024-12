Destiny 2: Stirbt der Shooter? Fans sind besorgt

In "Destiny 2" feiern die Hüter gerade das Winterevent "Der Anbruch". Allerdings schlagen die Spieler Alarm, denn das Plätzchenbacken scheint in diesem Jahr nur wenige Nutzer anzulocken.

Der langjährige Shooter „Destiny 2“ hat ein eher gemischtes Jahr hinter sich. Mit dem Release der aktuellen Erweiterung „The Final Shape“ wurde das bislang bekannte vierteljährliche Saisonmodell durch drei Episoden ersetzt. Die zweite Episode „Revenant“ brachte die Hüter jedoch durch nicht funktionierende Kernmechaniken auf die Palme.

Auch das derzeit aktive Winterevent „Der Anbruch“, im Original „The Dawning“ genannt, scheint die Spieler wenig mitreißen zu können. Auf Reddit weist ein Nutzer auf die „gefährlich“ niedrige Spielerzahl hin, die „Destiny 2“ gerade auf Steam präsentiert. Andere Hüter sind davon wenig überrascht.

Inhalte sind den Spielern zu „trocken“

„Destiny 2 hatte heute die niedrigste aufgezeichnete Spielerzahl von nur 12.379 Spielern auf Steam“, gab der Nutzer „krisijan1001“ am Donnerstag in seinem Beitrag auf Reddit an. „Das ist eine gefährlich niedrige Zahl für ein Spiel, das früher konstant um die 80k hatte. Diese Zahl wird bis zum nächsten Release auf unter 10k fallen. Es gibt fast keine Leute mehr, die LFG machen, so dass man für einige Aktivitäten aufgeschmissen ist.“

Der Hüter gibt weiter an, dass es in dem Spiel in den letzten zehn Jahren noch nie so „trocken“ wie jetzt war. Es würde sich so anfühlen, als würde „Destiny 2“ sterben. Zwar würde Bungie noch Änderungen vornehmen, das Interesse sei jedoch einfach nicht mehr da. Das Spiel bräuchte laut „krisijan1001“ dringend eine Erweiterung wie „The Taken King“ in „Destiny 1“, sonst würde Sony dem Shooter womöglich den Stecker ziehen.

Andere Nutzer sind über die niedrigen Spielerzahlen wenig überrascht. Einige Hüter geben die immer gleich ablaufenden Events als Grund an, warum das Interesse an „Destiny 2“ derzeit so gering ist. „Jede Veröffentlichung, jede saisonale Aktivität, alles in den letzten zwei Jahren war genau das Gleiche“, schrieb „paul85“. „Ich habe aufgehört zu spielen und vermisse es nicht. Die Inhalte sind trocken, die Aktivitäten langweilig und sie wärmen nur denselben alten Mist wieder auf.“

„Sie machen immer wieder dieselben Fehler“

„Die Magie des Destiny-Universums ist weg“, schreibt ein weiterer Hüter. „Bei Destiny geht es nicht mehr um das, was da draußen ist. Es hat sich zu einer Welt entwickelt, die sich auf die Charaktere konzentriert, was gut für die Erzählung ist… Aber das Universum braucht dringend mehr Aufmerksamkeit.“

„Homie… das Spiel ist vorbei“, meint der Nutzer „iiseptik“ in dem Beitrag. „Es ist Zeit, weiterzuziehen. Das Spiel wird kein weiteres Taken King erhalten, wenn es gerade seine Saga abgeschlossen hat und es keine Anzeichen für zukünftige große Veröffentlichungen gibt. Ich denke, das Schiff ist abgefahren und es ist einfach an der Zeit zu akzeptieren, dass es vorbei ist und zu genießen, was wir hatten. Final Shape war ein unglaublicher Abschluss und Abschied, aber genau das war es auch: ein Finale.“

„Das überrascht mich nicht, sie machen immer wieder die gleichen Fehler und viele Leute sind einfach fertig“, meint ein weiterer Nutzer zu den niedrigen Spielerzahlen. „Alles sind nur mühsame Arbeit und Schichten von RNG, nur um zu dem Teil zu kommen, der Spaß macht: ein Videospiel zu spielen. Ich weiß nicht, wie sie das Schiff wieder in Ordnung bringen können, vor allem, da es scheint, dass der größte Teil des Teams zu Gunsten eines wie auch immer gearteten Marathon abgewandert ist.“

