Okami Sequel: Diesen Ansatz verfolgt Hideki Kamiya bei der Entwicklung

Die Game Awards hielten auch in diesem Jahr wieder die ein oder andere Überraschung bereit. Eine davon dürfte auch die Bestätigung gewesen sein, dass sich eine Fortsetzung zu „Okami“ in der Entwicklung befindet. So wurde auf der Preisverleihung ein kurzes Teaser-Video präsentiert, welches das Projekt unter dem Codenamen „Okami Sequel“ enthüllte.

Zwar sind die ersten Informationen zum „Okami Sequel“ rar gesät, doch vor allem eine Personalie bei den Entwicklern sorgte für Begeisterung unter der Fans. So wird Hideki Kamiya, der sich auch schon als Game Director für „Okami“ verantwortlich zeichnete, in derselben Funktion zurückkehren. In einem aktuellen Interview (via PushSquare) sprach Kamiya nun darüber, wie er und sein Team an die Entwicklung herangehen werden.

Entwicklung soll nicht von außerhalb beeinflusst werden

Demnach sei es laut Kamiya besonders wichtig, die eigene Kreativität und Unabhängigkeit zu bewahren. „Damit wir uns auf die Entwicklung der einzigartigen und kreativen Spiele konzentrieren können, die wir anstreben, müssen wir sicherstellen, dass unsere Investoren nicht so leicht in das Unternehmen eingreifen können“, so Kamiya.

So sollen die äußeren Einflüsse auf ein Minimum beschränkt werden, in dem die Investoren ihre Gelder und Mittel auf Projektbasis bereitstellen. Das bedeutet, dass die Finanzierung einzelner Spiele wie der des „Okami Sequels“ unterstützt werden sollen, jedoch nicht das gesamte Studio.

Für die Entwicklung der „Okami“-Fortsetzung gründete Kamiya mit Clovers ein neues Studio, welches die Anzahl der Mitarbeiter relativ gering halten soll. So strebt der Game Director rund 70 Teammitglieder an. Er führt aus: „Persönlich bin ich nicht daran interessiert, die Art riesiger Spiele zu machen, die die Leute im Allgemeinen als AAA-Titel bezeichnen. Natürlich sind solche Spiele wichtig, aber ich persönlich spiele gerne Spiele, die die Individualität der Entwickler zeigen. (…) Als Entwickler finde ich es lustig, solche Spiele zu machen.“

Entwickler glaubte erst selbst nicht ans Sequel

Die von Kamiya beschriebene Herangehensweise könnte der Entwicklung vom „Okami Sequel“ in jedem Fall zugutekommen. Ohnehin zeigte sich der Entwickler sehr erfreut darüber, die Arbeiten an diesem Projekt endlich aufnehmen zu können. Nach der Ankündigung wandte er sich in einer Nachricht direkt an die Fans und ließ verlauten, dass er „nicht gedacht habe, dass der Tag wirklich kommen würde, an dem ich nach Okami zurückkehre und die Geschichte mit meinen eigenen Händen fortsetze.“

Ein Release-Termin für das „Okami Sequel“ steht derweilen noch nicht fest. Der offiziellen Webseite zufolge soll die Fortsetzung im gleichen Stil wie das Original daherkommen. So versprechen die Entwickler unter anderem eine „herzerwärmende Geschichte“ und eine „einzigartige Spielwelt“, während sich die Fans auf ein Wiedersehen mit Amaterasu freuen können.

