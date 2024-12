PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 28 mit Pulse Elite und Collector’s Edition von Avatar Frontiers of Pandora

Der PlayStation-Adventskalenders 2024 nähert sich der Ziellinie. Türchen 28 hält einmal mehr Preise bereit, darunter das Headset Pulse Elite und die Collector's Edition von "Avatar Frontiers of Pandora".

Der abgewandelte PlayStation-Adventskalender 2024 ist ein Teil des Jubiläumsjahres zum 30-jährigen Bestehen der Marke. Er geht über die üblichen 24 Türchen hinaus und umfasst nicht nur tägliche Gewinne, sondern auch thematische Rückblicke.

Das sind die Gewinne am 28. Tag

Am vierten Advent verbergen sich mehrere Gewinne hinter dem Türchen. Der Hauptpreis umfasst das Pulse-Elite-Headset und die Collector’s Edition des Spiels „Avatar Frontiers of Pandora“. Als Nebenpreis wird ein 12-monatiges Abonnement für PlayStation Plus Premium vergeben, während Teilnehmer beim Sofortpreis den Sniper-Avatar für ihre PSN-Profile erhalten.

Die Gewinne in der Übersicht:

Hauptpreis: Pulse Elite und Collector’s Edition von Avatar Frontiers of Pandora

Pulse Elite und Collector’s Edition von Avatar Frontiers of Pandora Nebenpreis: 12 Monate PS Plus Premium

12 Monate PS Plus Premium Sofortpreis: Sniper als PSN-Avatar

Nachfolgend geht es direkt zum Gewinnspiel:

Die Teilnahme ist simpel: Credits, die durch Aktivitäten wie tägliches Einloggen, das Spielen von Minispielen oder das Erreichen von Trophäen gesammelt werden, können für die Teilnahme eingelöst werden.

Rückblick auf das Jahr 2021

Der Kalender vereint nicht nur Gewinne, sondern auch eine Reise durch die Meilensteine der PlayStation-Historie. Heute steht unter anderem „Ratchet & Clank: Rift Apart“ von Insomniac Games im Fokus. Der Titel kam Mitte 2021 auf den Markt und überzeugte mit einem Metascore von 88. Inzwischen wurde das Abenteuer des Duos auch für die PS5 Pro fit gemacht.

„Returnal“ hob sich 2021 durch die Verbindung von Roguelike-Elementen und dynamischem Gameplay hervor. Das Spiel bietet einzigartige Durchläufe, bei denen jede Wiederholung neue Herausforderungen und Entdeckungen bereithält.

Zudem erinnert Sony an „It Takes Two“. Es ist ein gefeiertes Koop-Abenteuer, das Kommunikation und Zusammenarbeit fördert. Spieler übernehmen die Rollen von Cody und May, einem Paar, das durch einen magischen Zauber in Puppen verwandelt wird.

Gemeinsam navigieren sie durch kreative und anspruchsvolle Level voller Interaktionen. Der nächste Titel des verantwortlichen Studios wurde während der Game Awards 2024 enthüllt.

Weitere Meldungen rund um PlayStation:

Der PlayStation-Adventskalender 2024 nähert sich dem Ende. Noch bis zum 24. Dezember 2024 öffnen sich die Türchen. Danach gilt es, ein Jahr auf die nächste Aktion dieser Art zu warten, wobei sich vielleicht schon “GTA 6” hinter dem einen oder anderen Türchen verstecken könnte – sollte es zu keiner Verschiebung kommen. Zunächst warten viele Spieler auf den zweiten Trailer.

Weitere Meldungen zu PlayStation-Adventskalender 2024.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren