Ranma 1/2: Wie geht es mit der Anime-Neuauflage weiter? Studio MAPPA sorgt für Klarheit

Seit Oktober läuft die Neuauflage von „Ranma 1/2“. Nun gab das zuständige Studio MAPPA an, wie es mit dem Anime weitergeht.

Der Anime „Ranma 1/2“ basiert auf dem gleichnamigen Manga von Rumiko Takahashi. In Japan wurde die Serie ursprünglich seit 1989 ausgestrahlt, bevor sie ab April 2002 auch in Deutschland zu sehen war.

Rund 30 Jahre später können Fans nun die Neuauflage des Animes bei Netflix verfolgen. Das zuständige Studio MAPPA kündigte nun an, wie es mit der Remake-Serie weitergeht.

Staffel 2 offiziell angekündigt

Nach der Ausstrahlung der zwölften und letzten Episode der ersten Season der Neuauflage von „Ranma 1/2“ gab MAPPA bekannt, dass der Anime eine zweite Staffel erhält. Weitere Einzelheiten zu den neuen Folgen sind noch nicht bekannt.

Dafür gibt es schon einen ersten kurzen Teaser, der für die nächste Staffel wieder jede Menge Chaos und Slapstick verspricht.

Das Remake des beliebten Anime entsteht bei Studio MAPPA unter der Leitung von Regisseur Kōnosuke Uda („One Piece: Das Dead End Rennen“, „DAYS“). Kimiko Ueno („Delicious in Dungeon“, „Astro Note“) ist für das Drehbuch verantwortlich, während Hiromi Taniguchi („Kurage no Shokudō“) das Charakterdesign übernimmt.

Darum geht es in dem Anime

Der begnadete Kampfsportler Ranma Saotome soll Akane Tendō heiraten, um damit die Nachfolge der Tendō-Kampfschule zu sichern. Allerdings lehnen sowohl Ranma als auch Akane ihre eingefädelte Verlobung strikt ab.

Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Problem: Ranma, sein Vater Genma sowie weitere Charaktere sind in eine verwunschene Quelle gefallen. Dies führt dazu, dass sie sich jedes Mal in eine andere Gestalt verwandeln, sobald sie mit kaltem Wasser in Berührung kommen.

Ranma wird durch kaltes Wasser zu einem Mädchen, während sich sein Vater Genma in einen Panda verwandelt. Zudem werden die Charaktere immer wieder in Kämpfe verwickelt, was zu jeder Menge seltsamen Situationen führt.

Quelle: AnimeTV

Weitere Meldungen zu Anime, Ranma 1/2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren