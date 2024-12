Genshin Impact: Update 5.3 kommt im Januar mit neuem permanenten Modus

Update 5.3 für „Genshin Impact“ steht vor der Tür. Die Entwickler von miHoYo werden die neueste Version des beliebten Gacha-Games gleich zum neuen Jahr am 1. Januar 2025 auf die Server spielen.

Einige der Features des kommenden Updates hat der chinesische Entwickler bereits bei dem zurückliegenden Sonderprogramm vorgestellt. Nun ging miHoYo noch einmal auf den neuen permanenten Modus für das Spiel ein, der besonders Freunde der Musik begeistern dürfte.

Beliebtes Event wird zum permanenten Modus

Schon in dem Stream zum Update 5.3 wurde der neue Modus kurz angerissen. Dieser wird den Namen „Repertoire of Myriad Melodies“ tragen und sich an den in der Community beliebten Rhythmus-Events orientieren.

Die Spieler können dabei aus 56 Titeln wählen, die sie dank eines neuen Gadgets überall in der Welt von Teyvat spielen können. Jede Region des Spiels wird seine eigenen Lieder mitbringen: Die Nationen Fontaine, Sumeru, Inazuma und Liyue haben jeweils elf Tracks, während die Startregion Mondstadt gleich zwölf Lieder erhält. Von Zeit zu Zeit soll das Spiel dazu noch neue Songs erhalten.

Das Spielprinzip dürfte Veteranen bekannt sein: Die Noten der jeweiligen Lieder werden durch herabfallende Kreise symbolisiert. Um die Songs zu spielen, müssen die Nutzer im richtigen Moment die passenden Buttons drücken.

Die Spieler können auch ihre eigenen Lieder komponieren und diese mit der Community teilen. Darüber hinaus gibt es mehrere Musikinstrumente, die die Nutzer für den neuen Modus bei einem Shop in Natlan kaufen können.

Das kommenden Update 5.3 für „Genshin Impact“ hat jedoch noch mehr Inhalte im Gepäck. So können sich die Spieler etwa auf die neuen Charaktere Citlali und die Pyro-Archon Mavuika freuen. Darüber hinaus werden die Figuren Arlecchino und Clorinde ihre Banner-Rückkehr feiern.

Auch findet erneut das beliebte Laternenritual in „Genshin Impact“ statt. Jedes Jahr feiern die Menschen in Liyue am Tag des ersten Vollmonds dieses Fest. Das mehrwöchige Event ist wieder mit neuen Mini-Spielen sowie einer ganzen Reihe von Belohnungen verknüpft.

Quelle: Reddit, DualShockers

Weitere Meldungen zu Genshin Impact.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren