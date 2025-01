Alien Rogue Incursion: Performance, Spawnraten und mehr – Updates in Kürze

„Alien Rogue Incursion“ hat seit seiner Veröffentlichung am 19. Dezember mit technischen und inhaltlichen Problemen zu kämpfen. Jetzt hat Entwickler Survios einen Ausblick darauf gegeben, wie er das PSVR2-Spiel künftig zu verbessern gedenkt.

Im Falle von „Alien Rogue Incursion“ ist das Alien-Mutterschiff etwas holprig gelandet. Der Ego-Shooter für die virtuelle Realität erhielt gemischte Kritiken, die auf der positiven Seite die dichte Atmosphäre sowie einige gelungene Überraschungsmomente hervorhoben.

Demgegenüber standen technische Probleme wie Bugs und schlechte Performance; zudem wurden von Spielern repetitive Mechaniken bemängelt, die für Einbußen sowohl bei der Immersion als auch beim Spielspaß sorgen.

Der Entwickler Survios hat die aktuellen Entwicklungen bezüglich seiner Alien-Hatz für PSVR2 mitverfolgt und kürzlich Verbesserungen in Aussicht gestellt. Via der offiziellen X-Seite des Studios teilten die Amerikaner eine Danksagung, der ein etwas längeres Statement in Bildform beigefügt war. Dort ging Survios auf seine Pläne für „Alien Rogue Incursion“ ein.

Original-Tweet von Survios zum Thema Verbesserungen für „Alien Rogue Incursion“.

Patch-Roadmap für Alien Rogue Incursion geplant

Laut dem Posting plant Survios, sein Ballerspiel mit einer Reihe von Updates zu verbessern. Vorerst sollen sich diese auf die Verbesserung der Leistung konzentrieren, besonders auf Hardware mit niedrigen bis mittleren Spezifikationen. Außerdem werden die nächsten Updates die Optimierung von Xenomorph-Spawnraten und -Positionen in den Fokus stellen.

Ferner gab das auf VR-Erfahrungen spezialisierte Studio bekannt, noch im Januar eine Patch-Roadmap veröffentlichen zu wollen. Dieser werden nähere Details zu den geplanten Verbesserungen zu entnehmen sein.

Zu guter Letzt verwiesen die Entwickler in ihrer Mitteilung auf ein Support-Formular, mit dessen Hilfe die Spieler etwa weitere Bugs melden können. Gleichzeitig stellte Survios einige FAQs bereit, die auf allgemeine Fragen und technische Belange eingehen.

Kam „Alien Rogue Incursion“ unfertig auf den Markt?

„Alien Rogue Incursion“ ist ausschließlich für VR-Systeme erhältlich, und hier für PSVR2, Meta Quest 3 sowie Steam VR. Der Entwickler Survios ist bekannt für VR-Produktionen wie „Raw Data“ und „Creed: Rise to Glory“ und zeigte Engagement für die Verbesserung seiner Spiele.

Weitere Meldungen zu Alien Rogue Incursion, Update.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren