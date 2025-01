PS5: Sony bringt lange ruhende PlayStation-Franchises zurück – Bericht

PlayStation hatte in den vergangenen 30 Jahren eine Vielzahl an ikonischen Franchises im Portfolio, von denen etliche seit Jahren nicht mehr aktiv waren. Titel wie “Jak & Daxter” oder “Sly Cooper” gelten als Klassiker und Fans warten seit über einem Jahrzehnt auf neue Veröffentlichungen. Es gibt Hinweise darauf, dass Sony diese Lücke bald füllen könnte.

Rückkehr beliebter Klassiker?

Andy Robinson von VGC deutete in einer Episode von „The Video Game Podcast“ an, dass Sony an der Wiederbelebung älterer Marken arbeitet. Zunächst drehte sich das Thema um IPs wie „Fat Princess“ und „Twisted Metal“.

„Ohne ein Insider zu sein, kenne ich zumindest ein paar alte IPs, an denen sie arbeiten, wie das alte, tiefgründige Zeug, ungefähr in der Art, von der ihr sprecht – vielleicht kleinere Spiele wie die Ergänzung eines neuen Jet Moto“, betonte Robinson.

Wohl ahnend, dass derartige Aussagen schnell die Runde machen werden, beispielsweise bei DualShockers, scherzten die Gesprächspartner über eine Umbenennung des Podcasts in eine Insider-Show. Man sei stolz darauf, bestätigen zu können, dass wir ein neues „Pain“ sehen werden und es ein Launch-Titel der PS6 sein wird, was natürlich nicht ernst gemeint ist.

Unabhängig davon drehen sich die Diskussion über wiederkehrende Marken unter anderem um mehrere Titel, die während der PlayStation-2-Ära besonders populär waren. Neben „Sly Cooper“ und „Jak & Daxter“ werden auch „Ape Escape“ und „PaRappa the Rapper“ als mögliche Kandidaten gehandelt. Gleiches gilt für „The Legend of Dragoon“.

Ein solches Konzept könnte durchaus aufgehen. Der Erfolg kleinerer Titel wie „Astro Bot“ hat gezeigt, dass es ein Publikum für solche Projekte gibt, selbst in einer Zeit, in der große Blockbuster oft den Markt dominieren. Als Belohnung gab es mehrere Awards:

Sony: Fokus auf ein vielfältiges Portfolio

Auch Sony selbst sprach zuletzt über die Wiederbelebung älterer Marken. Hermen Hulst, Co-CEO von Sony Interactive Entertainment, äußerte sich in einem Interview mit der Famitsu zu diesem Thema.

Er betonte: „Die unterschiedlichen Marken, die wir besitzen, sind ein wichtiger Vermögenswert für PlayStation. Im Rahmen unserer Bemühungen, unser Portfolio zu stärken, suchen wir ständig nach Möglichkeiten, bereits vorhandene Marken zu nutzen und neue Franchises zu entwickeln.“

Auch mit externen Studios arbeitet Sony weiterhin zusammen, was neben den möglichen Klassikern und den großen Sony-Spielen ein weiteres Standbein darstellt: Zu den jüngsten Kooperationen zählen Titel wie „Rise of the Ronin“ und „Stellar Blade“, die im vergangenen Jahr Erfolge feiern konnten.

