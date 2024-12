PS5: PlayStation-Chef spricht über Wiederbelebung klassischer Franchises

In den letzten Jahren gelang es Sony Interactive Entertainment und den PlayStation Studios immer wieder, neue Marken zu etablieren und zu kommerziellen Erfolgen auszubauen.

Darunter die „Horizon“-Reihe aus dem Hause Guerrilla Games oder Team Asobis „Astro Bot“. Für Kritik sorgte mitunter die Tatsache, dass Sony Interactive Entertainment laut Meinung langjähriger PlayStation-Fans seine klassischen Marken vernachlässigt. Zuletzt sorgte die Abwärtskompatibilität auf der PS5 immerhin dafür, dass gefeierte Titel wie die „Jak & Daxter“-Reihe, „Ape Escape“ oder das „Sly“-Franchise auch neuen Spielern zugänglich gemacht wurden.

Geht es um die Ankündigung von Nachfolgern oder dem Comeback klassischer Marken, hält sich Sony Interactive Entertainment aber weiter zurück. Eine Entwicklung, auf die Co-CEO Hermen Hulst im Gespräch mit der japanischen Famitsu einging.

Hulst stellt sich der Kritik

Den Vorwurf, dass die PlayStation Studios ihre klassischen Marken vernachlässigen beziehungsweise nicht mehr im Blick haben, wollte Hulst so nicht gelten lassen. Stattdessen versicherte der Co-CEO von Sony Interactive Entertainment, dass es dem Unternehmen nicht nur um die Etablierung neuer Marken geht.

Die Rückkehr klassischer PlayStation-Marken sei ebenfalls ein Thema, das intern immer wieder besprochen wird. Konkret wurde Hulst in diesem Zusammenhang allerdings nicht.

Stattdessen führte Hulst lediglich aus: „Die unterschiedlichen Marken, die wir besitzen, sind ein wichtiger Vermögenswert für PlayStation. Im Rahmen unserer Bemühungen, unser Portfolio zu stärken, suchen wir ständig nach Möglichkeiten, bereits vorhandene Marken zu nutzen und neue Franchises zu entwickeln.“

Auf der Suche nach den besten Spielen

Der Co-CEO von Sony Interactive Entertainment erklärte weiter, dass die Priorität seines Unternehmens darin besteht, die „Spiele der weltbesten Entwickler zu veröffentlichen“.

„Wir haben bisher viele Erfolge erzielt, indem wir eng mit externen Entwicklungsstudios zusammengearbeitet haben“, so Hulst weiter.

In der näheren Vergangenheit arbeitete Sony Interactive Entertainment unter anderem mit Studios wie Team Ninja oder Shift Up zusammen, um Titel wie „Rise of the Ronin“ und „Stellar Blade“ auf der PS5 zu realisieren.

Auch in den nächsten Jahren wird es den Verantwortlichen laut Hulst darum gehen, die besten Spiele für die PlayStation-Konsolen zu veröffentlichen. Dabei setzt Sony Interactive Entertainment sowohl auf First- als auch exklusive Third-Party-Produktionen.

