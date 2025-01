The Last of Us: Season 2 erhält Release-Monat und düsteren Trailer

The Last of Us:

Die zweite Staffel der Emmy-prämierten HBO-Serie “The Last of Us" erscheint in wenigen Monaten. Neue Charaktere und ein düsterer Plot erwarten die Zuschauer.

Nach monatelangen Spekulationen hat HBO offiziell bestätigt, dass die zweite Staffel von “The Last of Us” im April 2025 veröffentlicht wird. Die Fortsetzung der erfolgreichen Serie basiert auf der gefeierten Videospielreihe von Naughty Dog und wird erneut auf HBO sowie auf der Streaming-Plattform Max zu sehen sein.

In den sieben neuen Episoden rücken die Geschehnisse aus “The Last of Us Part 2” in den Fokus, wobei Showrunner Craig Mazin andeutete, dass die Erzählung möglicherweise weitere Staffeln erfordern könnte. Fans dürfen sich einmal mehr auf ein intensives Drama und eine düstere Entwicklung der Beziehung zwischen Joel und Ellie einstellen.

Neue und bekannte Gesichter in Staffel 2

Die zweite Staffel von “The Last of Us” knüpft fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten an. Joel, gespielt von Pedro Pascal, und Ellie, verkörpert von Bella Ramsey, geraten nicht nur miteinander in Konflikt, sondern müssen sich auch mit einer noch gefährlicheren und unberechenbareren Welt arrangieren. Zur wiederkehrenden Besetzung zählen zudem Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria.

Neu dabei ist Kaitlyn Dever, die die zentrale Figur Abby spielt. Ebenfalls neu in der Besetzung sind Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora und Danny Ramirez als Manny. Catherine O’Hara wird einen Gastauftritt haben. Jeffrey Wright schließt sich der Besetzung als Isaac an.

“The Last of Us” wird von Craig Mazin und Neil Druckmann produziert, die auch das Drehbuch geschrieben haben. Die Serie ist eine Koproduktion von Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint und Naughty Dog. Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Asad Qizilbash und Carter Swan zählen zu den weiteren Produzenten. Halley Gross wirkt als Co-Produzentin und Autorin mit.

Düsterer Trailer zu The Last of Us Staffel 2

Fans der Serie dürfen sich letztlich auf emotionale Momente und komplexe Charakterentwicklungen einstellen. Der offizielle Trailer deutet auf eine intensivere und düstere Fortsetzung hin, die den Ton der ersten Staffel konsequent weiterführt.

Nachfolgend steht der kurze Teaser, der im Rahmen der CES 2025 veröffentlicht wurde, zur Ansicht bereit:

Der Trailer zur zweiten Staffel von „The Last of Us“ ist recht düster. Ein längeres Video dürfte in den kommenden Monaten folgen.

Der Trailer konzentriert sich stark auf Abby, während wir sie durch das Krankenhaus begleiten, das bereits in der ersten Staffel und im ersten Spiel zu sehen war. Zudem hören wir ihre Stimme, während sie einige Sätze äußert.

„Es spielt keine Rolle, ob du einen Kodex hast wie ich“, kommentiert Abby. „Es gibt einfach Dinge, bei denen jeder der Meinung ist, dass sie einfach … falsch sind.“

Zur Einstimmung auf Staffel 2: Die erste Staffel von “The Last of Us” kann unter anderem auf Amazon erworben werden, beispielsweise auf Blu-ray.

Die zweite Staffel von “The Last of Us” feiert im April 2025 auf HBO und der Streaming-Plattform Max Premiere. Mit sieben Episoden wird die Staffel in wöchentlichen Abständen ausgestrahlt. Details zu den genauen Veröffentlichungsterminen werden noch bekannt gegeben.

