Xbox Prime: Gerüchte um die neue Konsole glaubwürdig? Bekannter Insider bezieht Stellung

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Microsoft an einer neuen Xbox-Konsole arbeitet, die irgendwann im Jahr 2026 erscheinen soll.

Während sich der Softwareriese aus dem US-amerikanischen Redmond weiterhin bedeckt hält, erreichten uns in dieser Woche weitere Gerüchte zur neuen Xbox. Diese wurden vom Insider und Leaker „TheGhostOfHope“ in Umlauf gebracht, der in der Vergangenheit vor allem mit korrekten Leaks zur „Call of Duty“-Reihe auf sich aufmerksam machte.

Laut „TheGhostOfHope“ entsteht die neue Microsoft-Konsole unter dem Namen Xbox Prime und soll in der Tat 2026 erscheinen. Doch wie glaubwürdig sind die Angaben des „Call of Duty“-Leakers?

Bekannter Xbox-Insider dementiert die Gerüchte

Während „TheGhostOfHope“ bei Leaks zu „Call of Duty“ des Öfteren richtig liegt, scheinen seine Informationen zur neuen Xbox nicht zutreffend zu sein. Dies lassen zumindest die Angaben von Jez Corden vermuten.

In einem Tweet bezog der Windows Central-Journalist und auf Xbox-Themen spezialisierte Insider nämlich Stellung zu den aktuellen Gerüchten um die Xbox der neuen Generation.

Den Wunsch von „TheGhostOfHope“, mit seinen Infos weitere Insider dazu zu animieren, Details über die neue Xbox zu teilen, kommentierte Corden mit einem kurzen und knappen: „Nein, weil es nicht wahr ist.“ Somit ist weiterhin unklar, welche Pläne Microsoft mit der nächsten Xbox verfolgt.

Ein Mid-Gen-Upgrade wie die Xbox One X ließ das Unternehmen aus, was darauf hindeuten dürfte, dass der Fokus in der Tat auf der kommenden Xbox-Generation liegt.

Arbeiten an einem Handheld bestätigt

Bei einer neuen Xbox-Konsole dürfte es in den nächsten Jahren allerdings nicht bleiben. Stattdessen bestätigte Phil Spencer, der Leiter von Microsoft Gaming, im November 2024, dass das Hardware-Team zudem an einem Xbox-Handheld arbeitet. Laut Spencer befinde sich das Projekt allerdings noch in der Konzeptphase.

So experimentiert das Hardware-Team mit diversen Prototypen und Konzepten, um herauszufinden, welche Art Handheld am besten zur Zukunft von Xbox passt.

Aussagen, die andeuten, dass wir frühestens in ein paar Jahren mit der Veröffentlichung eines Xbox-Handhelds rechnen dürfen. Deutlich schneller könnte da schon ein neuer Xbox-Controller erscheinen, der möglicherweise Features wie das haptische Feedback des DualSense-Controllers aufgreift.

Befeuert wurden die Gerüchte durch ein kürzlich von Microsoft veröffentlichtes Patent.

Weitere Meldungen zu Xbox Next.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren