Pirate Yakuza in Hawaii: Alle Infos zu Kampfsystem, Seeschlachten und mehr

Sega hat das bevorstehende Piraten-Abenteuer „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ detailliert in einem Livestream vorgestellt. Damit sind nun Details über das Kampfsystem, die Seeschlachten und die Spielwelt bekannt – hier alle Infos.

Sega zeigt auf seinem YouTube-Kanal die Livestream-Reihe „Like a Dragon Direct“, die Zuschauer mit Neuigkeiten aus der Yakuza-Welt versorgt. Die Ausgabe vom 9. Januar richtete sich an Interessenten von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“, dessen Features und Mechaniken sie ausführlich vorstellte.

Konkret beleuchtete die 14-minütige Vorschau Majimas Kampfstile, die Funktion der Seeschlachten sowie den Erkundungs-Aspekt des Spiels. Fragen blieben dabei nur wenige offen; auch bezüglich des New-Game-Plus-Modus packte Sega sofort aus. Dieser wird als kostenloser DLC erscheinen, nachdem der Publisher infolge einer gegenteiligen Praktik viel Kritik einstecken musste.

Wer die Spiele des Entwicklers Ryu Ga Gotoku Studio kennt, der weiß jetzt schon, dass „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ Mechaniken aus der Hauptreihe aufwärmen wird. Dennoch bringt das Piratenthema große Neuerungen mit sich, die wir untenstehend zusammengefasst haben.

Das bietet das Kampfsystem

Der Held Goro Majima ist in dem „Like a Dragon“-Spin-off mit nur zwei Kampfstilen ausgestattet. Die haben es jedoch in sich:

„Mad Dog“-Stil

Basiert auf Geschwindigkeit, Gewandtheit und Stil.

Majima kann in diesem Modus Angriffe blocken, ihnen ausweichen oder sie kontern.

Neben den bekannten, besonders schweren Heat-Aktionen kann der Mad Dog seine Angriffe durch Aufladung verstärken.

Zum erweiterten Repertoire zählen Wirbelangriffe und Aufwärtshaken.

„Sea Dog“-Stil

Bewaffneter Kampf mit zwei Säbeln, Enterhaken und anderen „Piratenwaffen“.

Auch Distanzangriffe sind möglich, da Klingenwaffen geworfen werden können. Zudem sind Bumerange verfügbar.

Mittels des Kettenhakens kann Majima Gegner zu sich heranziehen.

Es befindet sich eine klassische Piratenpistole in seinem Gürtel.

Natürlich ist es wie gewohnt möglich, jederzeit im Kampf zwischen den beiden Stilen zu wechseln.

„Wahnsinn“-Leiste

Erfolgreiche Angriffe füllen nach und nach Majimas „Wahnsinn“-Leiste. Ist diese komplett gefüllt, kann Kiryus Rivale vier schattenartige Doppelgänger beschwören, die Angriffe auf sämtliche Kontrahenten durchführen.

Poundmates

Zusätzlich stehen mächtige Verbündete bereit, die in brenzligen Situationen kraftvoll aushelfen.

Unter anderem beschwört der einäugige Yakuza riesige Haie, hochgewachsene Schimpansen und sogar angriffslustige Quallen.

Seeschlachten und Schiffsanpassung

Dem Freibeuter-Helden steht ein größeres Piratenschiff zur Verfügung, das sich detailliert an eigene Vorstellungen anpassen lässt. Zum Kauf stehen beispielsweise:

Verschiedene Texturen für Schiffshülle und Segel

Gallionsfiguren

Rammsporne

Crew-Management

Ohne Crew läuft auf dem Schiff nichts. Deshalb kann Majima über 100 „alte Seebären“, die auch die Gestalt von jungen Damen haben können, anheuern und bestimmten Tätigkeiten zuteilen. Wie zufriedenstellend die Mannschaft ihre Arbeit erledigt, hängt nicht nur von deren Stufen und Statuswerten ab, sondern auch von regelmäßigen Trainings.

Auch verfügt „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“, genau wie einige Hauptspiele, über ein Beziehungssystem. So lässt sich die Beziehung zwischen dem Kapitän und der Schiffscrew durch „Gesang, trinken und Abenteuer“ festigen.

Seeschlachten

Bei den navalen Auseinandersetzungen kommt ein Zielsystem zum Einsatz, das man unter anderem aus Ubisofts „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ kennen könnte. Waffen lassen sich am Heck, auf dem Achterdeck sowie steuerbord und backbord aufstellen. Zu den teils verrückten Schiffswaffen zählen:

Klassische Kanonen

Energie-Kanonen

Flammenwerfer

Laserwaffen

Raketenwerfer

Um während Schiffsgefechten besser zu bestehen können, ist jederzeit das Aufrüsten des Schiffs möglich. Offenbar lädt es auch Gegenstände, mit deren Hilfe die Gewässer effektiver untersucht werden können.

Spielwelt und Erkundung

Als eine Art Basis fungiert in „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ Rich Island, wo auch die Geschichte ihren Anfang nimmt. Majima kann in diesem abgelegenen Fischdorf:

Vorräte auffüllen (Kochen)

Kleidung wechseln

Gegenstände lagern

Tiere wie Kühe, Hunde und Raubkatzen adoptieren

Weitere Orte

Kriminelles Vergnügungsviertel mit Minispielen wie:

Golf

Roulette

Baseball

Schiffsschlacht

Piraten-Kolosseum

Außerdem ein nuklear verseuchtes Eiland, wo Ex-Yakuza Arbeit gefunden haben und einen Neuanfang wagen. Hier könnte es ein Wiedersehen mit dem Siedlungsmanagement aus „Like a Dragon: Infinite Wealth“ geben.

Zu guter Letzt ist Hawaii einer der Hauptschauplätze, ebenfalls bekannt aus dem aktuellen Hauptteil von „Like a Dragon“. Dort muss Majima bei den Minispielen nur mit wenigen Streichungen rechnen.

Was den modernen Piratenkapitän in der offenen Spielwelt genau erwartet, hat Sega nur vage beschrieben. Fest steht aber, dass größtenteils frei umhergesegelt werden darf. Dabei gibt es viele (teils bevölkerte) Inseln zu entdecken, die manchmal in kleine Geschichten eingewoben sind.

So lang ist die Spielzeit von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“:

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint am 21. Februar 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Neben der Standard-Version bietet Sega auch eine Deluxe-Edition an. Welche Inhalte in der Sammlerausgabe geboten werden, zeigt die offizielle Übersicht.

